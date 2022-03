Ayer se dieron a conocer los horarios y fechas de los partidos correspondientes a las fases de cuartos y semifinales de la Liga Argentina de Vóleibol, donde participarán dos equipos sanjuaninos: UPCN y Obras Sanitarias.

La entidad gremial, organizará la siguiente fase, en su flamante escenario de calle Gral Acha, a metros de República del Líbano. En todas las jornadas la entrada será gratuita.

Tanto los cuartos, como las semifinales se disputarán al mejor de tres partidos.

Cuartos de final. Partido 1, Jueves 24 de marzo: 15:00, Once Unidos-Paracao; 17:00, Policial-Obras; 19:00, Ciudad-Monteros; y 21:00, UPCN-River.

Partido 2 - Sábado 26: 15.00, Paracao-Once Unidos; 17:00, Obras-Policial; 19:00 Monteros-Ciudad; y 21:00 River-UPCN.

Partido 3 - Domingo 27 de marzo:(Condicional).

Semifinales. Partido 1, Martes 29 de marzo: Ganador Ciudad/Monteros vs Ganador Once Uds/Paracao; Ganador Policial/Obras vs Ganador UPCN/River

Partido 2, Jueves 31 de marzo: Ganador UPCN/River vs Ganador Policial/Obras

Ganador Once Uds/Paracao vs Ganador Ciudad/Monteros

Partido 3 - Sábado 2 de abril (Condicional)