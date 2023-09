Luego de la victoria contra Samoa 19-10, del pasado viernes, que los puso nuevamente en carrera para pelear por el segundo puesto clasificatorio del Grupo D, liderado cómodamente por Inglaterra, el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, entrenaron ayer pensando en Chile, el rival más débil del grupo, al que deben derrotar para seguir con chances.

El equipo albiceleste trabajo ayer en el búnker de la localidad de La Baule-Escoublac, y según confiaron sus entrenadores y jugadores que atendieron a la prensa, están concentrados en la preparación del próximo encuentro contra los trasandinos.

El tercera línea, Marcos Kremer, consultado sobre Chile, manifestó: "El objetivo está puesto en preparar la semana como si fuera la última, en crecer como equipo. Obviamente, además de ganar, hacer todo lo posible para subir un escalón en todos los aspectos del juego que podamos. Van a ser 80 minutos muy duros, y estamos trabajando muy fuerte para afrontarlos, para presentar batalla e imponernos desde el minuto cero".

Andrés Bordoy, integrante del cuerpo técnico se refirió al estado de Joel Sclavi, con una dolencia en la región costal "está apto y ya podemos contar con él. Pero no puedo dar mayores precisiones porque no hemos tomado la decisión con el staff, ni hablamos sobre el eventual equipo para enfrentar a Chile".

Finalmente, Kremer indicó: "Nos debemos disfrutar de estos momentos. Nosotros nos pusimos en esta situación, y sabemos que no tenemos margen de error. Está bueno también el momento, porque es cuando el equipo se cierra y se apoya, o se abre y se derrumba. Es un desafío para nosotros. Me encanta la situación en la que estamos. No nos sobra nada, pero este equipo tiene la madurez para llevar adelante este momento y salir de esta", concluyó.

Uruguay juega hoy contra Namibia

La selección uruguaya de rugby jugará hoy su tercer partido del Mundial de Francia a las 12.45 horas en el OL Stadium de Lyon.

Los Teros presentará cuatro cambios. Diego Arbelo sustituirá a Ignacio Péculo como pilar derecho; Carlos Deus ingresará en la tercera línea por Manuel Diana; Felipe Arcos Pérez entrará por Tomás Inciarte como centro; y Bautista Basso retornará a la titularidad por Gastón Mieres como wing derecho.