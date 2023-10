El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, jugará mañana ante Japón buscando la clasificación para los cuartos de final del Mundial que se desarrolla en Francia, con Gonzalo Bertranou como medio scrum y Santiago Carreras, como medio apertura, según lo confirmó ayer el entrenador Michael Cheika.

La cuenta oficial de los Pumas confirmó el equipo que determinó el entrenador australiano Michael Cheika ratificando a Bertranou-Carreras sobre Tomás Cubelli-Nicolás Sánchez, quienes jugaron el pasado sábado cuando un equipo integrado por suplentes venció a Chile por 59 a 5.

Por lo tanto, Argentina jugará por el Grupo D ante Japón en Nantes con Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti, Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo.

Los suplentes serán Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Pedro Rubiolo, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Los Pumas presentarán la misma formación que cayó ante Inglaterra en el debut, el 9 de septiembre por 27-10, salvo el ingreso en la segunda línea de Guido Petti por Matías Alemanno. Argentina, que también venció a Samoa por 19-10, comparte el segundo puesto del grupo con Japón, ambos con nueve puntos, siendo primero Inglaterra, que jugará hoy ante Samoa a las 12:45, con 14 unidades.

Los Pumas se clasificarán segundos, se da por seguro el triunfo inglés ante los samoanos, ganando o empatando, ya que en caso de igualdad de puntos prevalecerá el saldo de tantos y los argentinos poseen un +46 contra +14.

Francia demolió a Italia y está en los cuartos

El seleccionado de rugby de Francia venció ayer a su par de Italia 60-7 en el mundial donde es anfitrión, y clasificó como líder como líder del Grupo A a los cuartos de final, donde enfrentará a Irlanda, Escocia o Sudáfrica.

El partido resultó favorable al conjunto local desde el inicio gracias al rápido try del wing Damian Penaud, a los dos minutos, quien luego brindó otro apoyo a los 38m. Completaron un marcador de 31-0 en la primera mitad los tries del ala Bielle-Biarrey (13m.) y del fullback Ramos (22m.), quien también firmó un penal (7m.) y cuatro conversiones (4m., 14m., 23m. y 39m.). La selección local sentenció el resultado en el segundo tiempo mediante apoyos del apertura Jalibert (7m.), del hooker Mauvaka (14m.) y del centro Moefana (23m. y 35m.), junto a conversiones de Ramos (8m. y 15m.) y de Jaminet (25m.), quien también anotó un penal hacia el final (41m.). Por su parte, la escuadra italiana descontó con un try del ala Zuliani (31m.) con posterior conversión del apertura Allan (32m.).

El local quedó como líder del Grupo A con 18 puntos, tres por encima de Nueva Zelanda, el otro calificado a cuartos de final, y enfrentará a la selección que quede segunda en el grupo B, en tanto que Italia ocupó la tercera posición y quedó afuera del certamen, aunque accedió al siguiente mundial. El torneo continuará hoy con: Grupo C: Gales-Georgia (10.00). Grupo D: Inglaterra-Samoa (12.45). Grupo B: Irlanda-Escocia (16.00).