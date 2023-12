Hace un año que el fútbol es un poco más justo. Lionel Messi y compañía lograron levantar la Copa del Mundo en Qatar luego de una increíble final ante Francia que, tras un 3-3 digno de una película, se definió desde el punto del penal. A modo de conmemoración, en TyC Sports recopilamos algunos de los secretos de aquel 18 de diciembre que no todos saben: la sorpresa de Scaloni, la reacción de Messi en el empate de Mbappé y el penal que no fue.

Di María por derecha, la gran sorpresa de Scaloni en la final ante Francia

Una hora antes de saltar al Lusail para disputar nada menos que la final del Mundial de Qatar, Lionel Scaloni le confirmó el equipo a sus jugadores. Entre los nombres hubo una gran sorpresa, pero no por él, sino por su posición: Ángel Di María figuraba como extremo izquierdo, siendo que estaba acostumbrado a que lo pongan por la derecha.

"Cuando salió la formación para la final, miré para la derecha, vi que no estaba y pensé que no jugaba, que iba al banco. Después vi que estaba por la izquierda. Me sorprendió hasta a mí", declaró hace poco Di María en una entrevista con Star+.

"Teníamos en claro que Di María iba a jugar a la izquierda, lo que no se lo dijimos a ellos hasta una hora antes del partido. No dimos ventaja a nadie de que lo sepan. Hoy se sabe todo y a lo mejor podía ser contraproducente. Fue un poco la imagen de lo que queríamos. Estar agazapados cuando ellos la tenían y cuando la recuperábamos, terminar por el lado de Di María", contó Scaloni en una entrevista con la FIFA.

Y sí que le funcionó. Fideo hizo destrozos por ese lado: generó el penal de la apertura del marcador y entró solito para definir una gran jugada de contra que se armó por el otro sector. Sin dudas, una de las claves del triunfo de la Selección Argentina.

La reacción de Messi ante el empate de Mbappé

Leo se lamentó el gol de Mbappé que significó el 2-2 tras ir arriba por dos tantos y casi se arrodilla en el suelo; pero a último momento, antes de rozar el césped, decidió levantarse. Esto funcionó casi como una premonición de lo que sucedería luego: el triunfo en los penales.

El penal de Lautaro Martínez que no fue: "Le pedí a Montiel que me dejara el cuarto"

Lautaro Martínez contó en Star+ que Gonzalo Montiel, quien terminó siendo el que definió la serie, "estaba mal, llorando en el momento que Scaloni da el orden de los pateadores" para la definición por penales contra Francia, luego del infartante empate por 3-3 en los 120 minutos. Seguramente porque, por una mano suya dentro del área, el juez señaló la pena máxima y Mbappé igualó por segunda vez las cosas.

"Yo estaba 5° como contra Países Bajos y Cachete estaba 4°. Cuando vamos caminando, el técnico le sigue preguntando si estaba bien. Cuando el Dibu ya había agarrado uno, le pedí que me dejara el 4°. Arrancó a caminar y me decía que no con la cabeza. Yo quería patearlo. O que erre y que llegue al quinto (risas). Ya lo tenía decidido: si me tocaba, iba a patear fuerte, arriba, a la izquierda del arquero. Más abierto porque Lloris no se tira alto. Y siempre esperaba un poquito. No me iba a frenar, porque imaginaba que me había visto en cuartos. Ya tenía la decisión", reveló. Pero Montiel convirtió y ese penal nunca sucedió.