Después de una larga espera, Luis Suárez se calzó la camiseta del Inter Miami y tuvo su ansiado reencuentro con Jordi Alba, Sergio Busquets y, sobre todo, Lionel Messi, tres futbolistas con los que comparte una fuerte amistad desde su inolvidable paso por el Barcelona. Sin embargo, ahora empieza un nuevo reto, que agarra a todos más experimentados y en el cierre de sus respectivas carreras. Aunque el Pistolero se encuentra ilusionado de seguir llenando sus vitrinas con titulos...

Luego de que hablara el Tata Martino, le tocó el turno al delantero uruguayo de protagonizar su primera conferencia de prensa en el conjunto estadounidense. Sus primeras palabras fueron: “Es un nuevo desafío, un nuevo equipo que tiene objetivos que me ilusionan mucho. Inter Miami me enseñó a ilusionarme con la oportunidad de soñar con una MLS, tenemos muy buenos compañeros que ya todos saben y estoy muy ilusionado de entregar todo con la profesionalidad de entregar todo de mi”.

“Creo que el profesional tiene que estar preparado para todo. En este caso hacer una buena pretemporada y buenos trabajos para adaptarte a agarrar ritmo y los partidos sirven para que el entrenador vaya viendo cosas de los jugadores que vamos llegando. Y a donde quiera que vayamos debemos ser profesionales y enfocarnos en estar bien y preparados para el día 21 de febrero comenzar la MLS”, agregó.

Respecto al cambio de aire que significa la Major League Soccer en la vida de jugadores de élite, Suárez soltó: “Les puedo aconsejar más yo que ellos (Messi, Busquets, Alba) a mi sobre la vida afuera, por todos los cambios que he tenido”. Además, recordó su pasó por el Camp Nou: “Los sentimientos hacia Barcelona siempre van a estar. No hemos hablado nada del horario del partido (final de Supercopa vs. Atlético Madrid), pero seguramente nos vayamos a quedar, porque nos gusta el Barcelona y ya saben por quién hincharemos (Messi, Busquets, Alba y él)”.

Por otro lado, el histórico goleador charrúa mencionó que casi desembarca en la MLS hace algunos años atrás: “En 2019 o 2020 es donde más ganas tenía, pero físicamente me sentía bien y es cuando fui al Atlético. Luego no se dio la posibilidad y fue cuando voy a Gremio, en Gremio me va bien y una vez que termino esa etapa es cuando se da la posibilidad y con los grandes compañeros y amigos acá es cuando se me da la posibilidad”.

El reencuentro con sus amigos en Inter Miami

Al hablar de su reencuentro con Messi, Busquets y Alba, el oriundo de Salto se mostró conmovido: “Es lindo, es recordar grandes momentos en el club que todos soñábamos que era el Barcelona y otro de los motivos de estar acá es el volver a reencontrarme con ellos. Pensé que Leo iba a terminar su carrera en Barcelona, Sergio y Jordi también. Pero el fútbol es muy cambiante. En 2018 nos imaginábamos retirándonos en Barcelona. Primero me fui yo, después se fueron yendo ellos detrás de mí".

Aunque resaltó el gen competitivo de todos ellos: "Nosotros somos muy ambiciosos y muy profesionales y estamos muy comprometidos con intentar a los más jóvenes de gran talento que tiene acá el Inter Miami que no importa la edad, sino el compromiso que tengas dentro y fuera de la cancha, intentar ayudarlos y competir. Es una imagen que trae lindos recuerdos y que puede ilusionar a la gente y ahora toca mostrarlo en la cancha".

Cuando le consultaron sobre la hinchada del Inter Miami, Suárez dijo: “Es lindo para uno sentirse como en casa con la familia. Ya he visto videos de cómo canta la hinchada, argentinos, uruguayos. Pero quiero decirle a todos los hinchas de Inter Miami que se queden tranquilos y que daremos todo para cumplir las expectativas del club y queremos cumplir los sueños y los objetivos, queremos ganar más y para eso estamos acá”

Las ganas de regresar a la selección de Uruguay

A menos de cinco meses para que comience la Copa América en Estados Unidos, Suárez no pudo disimular sus ganas de representar a Uruguay: “Uno que es jugador de Selección siempre quiere estar en la Selección. Tenía una posibilidad después del Mundial de dar un paso al costado, pero en Brasil me sentí bien y sabía que podía seguir, obviamente aceptando el rol que te toca jugar. Este año hay Copa América acá en Estados Unidos, pero después está el rendimiento, el cómo esté yo físicamente y después la decisión del entrenador de que yo pueda aportar los minutos que él (Bielsa) quiera, pero siempre se va a basar en el rendimiento que tenga y no en el nombre”.

Asimismo, palpitó el cruce con otro amigo, el uruguayo Nicolás Lodeiro, que se encuentra en el Orlando City: “Con Nico siempre hablaba muy seguido porque veía los partidos de él porque tenemos una gran relación. Ahora seremos rivales porque jugaremos el clásico y es lindo eso. Con Leo también me pasó con el Atlético de Madrid enfrentando al Barcelona. Son lindos esos partidos contra amigos”.

Fuente: Olé