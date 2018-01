Soñadora. La chica es ciega y está llena de sueños por cumplir.

Es sanjuanina y ayer se lamentaba a un costado del vallado no haber participado. María José Quiroga es sanjuanina, tiene 24 años, nació ciega por una retinopatía pero tiene grandes sueños por cumplir. Practicó muchos deportes y ayer no disputó la Vuelta por "tener que cubrirla", en su rol de periodista deportiva. Es que la chica escribe en la pagina "Deportes al plato", sueña con recibirse en esa profesión aunque dice que ahora está limitada por su trabajo en la Cámara de Diputados donde traduce los textos a braille. "Amo al ciclismo, al fútbol y a todos los deportes. No me quejo de lo que me toca, disfruto de estar viva", contó Majo con una enorme sonrisa.