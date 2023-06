Son esos partidos largos. Esos que tienen dos capítulos de 90' cada uno y en los que el que se equivoca, pierde. Tal vez por eso, pensando que la definición será este próximo martes, Trinidad y Colón jugaron a futuro y en el primer partido de la serie semifinal del Torneo de Invierno, terminaron mano a mano. Empatados, sin goles y sabiendo que todo se definirá en la calle Sargento Cabral. En un partido apenas discreto al que no le sobraron demasiadas cosas, Colón tal vez fue el que entregó una mejor imagen. Intentó jugar simple, propuso más y en el primer tiempo generó las mejores ocasiones primero con un remate de Goria que Martín Sambor tapó en gran intervención cuando iban apenas 9' de ese primer tiempo. Después, todo se emparejó. Trinidad llevado por su localía y apoyado en el andar de su volante central Enzo Muchino, quiso ir pero se quedó sin respuestas. Las ganas de Altamirano y la potencia de Ferreyra fueron sus otros argumentos pero pocos para poder inquietar a un Colón que se quedó con la mejor imagen en esa primera parte.

En el complemento, el trámite no varió demasiado. Trinidad propuso adelantarse, sacó a sus volantes a terreno contrario pero nunca pudo consumarlo. Colón se replegó un poco, esperó más y con espacios quiso definirlo. A los 22' Rodrigo Jofré tuvo en su zurda el gol cuando definió al segundo palo, pero Sambor rápido en todo, se estiró y terminó resolviendo la más peligrosa de todo el partido. Después y hasta el final mismo, todo fue demasiado parejo. Nadie quería perderlo, nadie dio ventajas. Pero Trinidad en la última casi del partido, por muy poco no lo gana cuando Castro no pudo definir entrando por el segundo palo.

No merecieron más. Ninguno quiso dejar margen para el otro. Los dos jugaron la primera parte de ese cruce que promete emociones y definición este martes venidero. Trinidad tenía obligación por ser local, pero en estas series de 180 minutos, siempre es bueno no perder como para llegar con opciones a la revancha. Colón quiso más en algún momento pero después decidió guardar sus cartas.