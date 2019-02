El joven velocista colombiano del equipo belga que ha sido el más ganador de las últimas tres temporadas festeja la victoria en su país, detrás, semitapado, aparece el argentino Maximiliano Richeze.

Con una tarea excepcional del velocista argentino Maximiliano Richeze, el colombiano Álvaro Hodeg le dio al Deceunink Quick-Steep la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia. El parcial se desarrolló sobre un circuito que tuvo partida y llegada en el Departamento de La Ceja, de donde es oriundo el sprinter, ahora del UAE Emirates, Fernando Gaviria, quien en los tres años anteriores contó con el imprescindible servicio del ciclista nacido en Bella Vista, Buenos Aires, a quien en el pelotón World Tour se lo reconoce como el mejor lanzador que tiene la máxima categoría profesional del ciclismo mundial.



Mucho público y toda la familia de Gaviria festejó la posibilidad de verlo correr en una carrera con los mejores equipos del mundo. Incluso su abuela de 83 años se acercó a la zona de definición.



Quien era el favorito para imponerse en el parcial disputado ayer sobre 157 kilómetros era Gaviria, quien corrió afectado por un virus y sufrió un problema mecánico antes de los tres kilómetros finales y, aunque contó con la ayuda de su compañero italiano, Oliverio Troia, arribó a la meta a 1m16s.



La segunda etapa del Tour a Colombia estuvo protagonizada por la fuga de seis corredores, que desde los primeros kilómetros lograron mantener una ventaja con el pelotón. Encabezados por Óscar Sevilla (Team Medellín), también protagonizaron la escapada, Tito Hernández (Orgullo Paisa), Germán Chaves (Coldeportes - Zenú), Steven Cuesta (Deprisa), Simón Pellaud (IAM Excelsior) y Luis Felipe Valverde (GW Shimano) lograron inquietar a los favoritos.



En un comienzo, la escapada llegó a tener casi cinco minutos de ventaja. Pero el pelotón fue recortando el tiempo en cuanto la meta se acercaba. Los cinco giros del circuito fueron acogidos por miles de personas que salieron a animar, no solo a Gaviria sino al resto del grupo.



A falta de 40 kilómetros, la fuga cedió y el grupo quedó a 2m43s. El Astana se posicionó al frente del pelotón y con Hernando Bohórquez, tiró para seguir recortando distancia. La fuga comenzó a perder fuerza y también a dos corredores que se quedaron cuando faltaban 30 kilómetros, Cuesta y Hernández.



Sin embargo en el último tramo de la competición, el pelotón que tenía en punta de cabeza a los corredores del Education First y el UAE Emirates Team incrementaron la velocidad, presionaron y lograron cazar a los pedalistas europeos.



En el sprint final se perfilaron varios corredores, sin embargo, era notoria la ausencia del ciclista local Fernando Gaviria, que no aparecía entre los embaladores. El corredor del Deceuninck Quick Step, el colombiano Álvaro Hodeg aprovechó al máximo el lanzamiento de Richeze y se quedó con la etapa y con la clasificación general, arrebatándole la malla líder a Rigoberto Urán.

Rawson y Árbol Verde, a Mendoza



Sólo dos de los cuatro equipos sanjuaninos que participarán en la Vuelta de Mendoza, cuyo Prólogo se disputará pasado mañana, han confirmado sus alineaciones. Uno de ellos es el Continental Rawson Somos Todos y el otro es el del Sportivo Árbol Verde.



El elenco rawsino irá con el riojano Gabriel Juárez como hombre para pelear la clasificación general. Al fuerte rodador de Chamical lo acompañarán Sergio Aguirre, Daniel Lucero, Mauricio Graziani, Facundo Cattapan y el novel velocista Kevin Castro.



Por su parte, la alineación del Barrio Cabot que tendrá como jefe de filas al campeón argentino de ruta Rubén Ramos, a quien apuntalarán su hermano Duilio, Fernándo Castro, Rodrigo Mieres, Hugo Velázquez, el recientemente incorporado Andrés Páez y el promisorio valor de la Asociación Mardan, Leonardo Rodríguez que van como refuerzo.



Daniel Zamora (A.V. Fátima) reforzará a Salta la Linda.

La etapa de hoy

El tercer capítulo de la Vuelta a Colombia se disputará hoy sobre un circuito de 41,5 kilómetros que larga y llega en Llanogrande. El trazado tiene a 16 km de la meta el Alto El Nono (3ra categoría) que equipara las chances de los rodadores sobre los velocistas de las distintas escuadras.