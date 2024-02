Como es algo habitual, la realización del superclásico del fútbol argentino, en este caso River-Boca el domingo a las 17 horas en el Monumental, genera que se deba organizar el certamen doméstico de otra manera. Buscar horarios y días distintos al "gran choque", sabiendo que los hinchas siempre prefieren observar por televisión el partido entre los "primos".

Es que así que la segunda fecha del Torneo de Invierno se desarrollará en tres jornadas, pero con la particularidad que el domingo habrá actividad intensa en horario de mañana.

La acción largará el viernes, por la noche en el estadio "12 de octubre" de Rawson. A partir de las 21.30 horas, Unión será anfitrión de Atenas, buscando el local sumar puntos tras su caída en el bautismo contra San Martín. Mientras que el Mirasol viene de igualar en tres con Desamparados.

En tanto, para el marte se programó a las 11.30 horas el cruce en la "bodega" entre López Peláez y Alianza, que no debutó ya que postergó su juego inicial ante Nueve de Julio. Los locales llegan más que entonados tras debutar de visitantes con triunfo 2-0 sobre Carpintería, en Pocito.

En Chimbas, cerrando la fecha inicial, la Villa Obrera superó de local 1-0 a Picón con gol de Sebastián Palacios.

A su vez, el sábado por la tarde y siempre desde las 17.30, se disputarán un póker de juegos. Del Bono debutará ante Villa Obrera; por su lado Mineros, que hará de local en Primera División por primera vez en cancha de Juventud Unida, hará lo propio ante Juventud Zondina, uno de los líderes.

En Ullum, San Lorenzo se topará contra Aberastain, que dio cuenta en el comienzo sobre Peñarol; en tanto, Marquesado, que dio la gran sorpresa en el inicio con la victoria sobre el actual campeón (Colón), recibirá a Picón.

Mientras que el domingo, a las 11.30 se disputarán tres encuentros más: Rivadavia vs Carpintería, Nueve de julio vs San Martín y Peñarol vs Colón. Se cierra la fecha, ese día a las 20.45 en cancha del puyutano, entre Desamparados y Trinidad.

Sistema de juego

El "Torneo de invierno" tendrá su fase regular de 19 fechas, a partir de la cual se armará una tabla general para clasificar a los ocho mejores para los octavos de final. A diferencia de la temporada pasada, en esta ocasión los play off serán a un solo partido en cancha del mejor ubicado en la tabla. No habrá ventaja deportiva, así que de haber igualdad en los 90', el pasaje se definirá en la tanda de penales.

Mientras que la gran final del certamen está prevista para jugarse en el Bicentenario, con ambas parcialidades y a partido único.

La misma forma de disputa será con el "Torneo de verano" y en caso que el campeón no se repita, se disputará una "Superfinal" entre ambos monarcas para conocer al campeón de la temporada 2024.

Además, el segundo certamen sirve para clasificar a los equipos por la Liga al próximo Torneo Regional Amateur, más allá de las invitaciones habituales que se brindan.