Sin bicicleta. "Chalo" no puede entrenar en la pista hasta no recuperarse del todo de su lesión, pero no para y saca lonjas a su físico en el Gimnasio Olimpo, de Alberto Armas.

Una rodada mientras entrenaba para competir en la segunda fecha de la Copa del Mundo, que se desarrolló el 24 y 25 de febrero en Brisbane, Australia, dejó como secuela la fractura de la muñeca de su mano derecha, y por ende, lo sacó de la competencia, que esperaba con mucha expectativa, luego de haber disputado la final dos semanas antes en Rotorua, Nueva Zelanda. Después de ese frustrante momento, el piloto sanjuanino Gonzalo "Chalo" Molina, quien representará al país en los Juegos Olímpicos de París 2024, concentró todos sus esfuerzos en la recuperación para volver con todo a la competencia internacional, que tiene como próximas escalas, el Panamericano de Bogotá (13 y 14 de abril), la tercera fecha de la serie de Copa del Mundo, en Tulsa (Estados Unidos, 27 y 28 de abril) y el Campeonato Mundial, en la mítica pista estadounidense de Rock Hill (12 de mayo).

"Acá estoy siguiendo a rajatabla las indicaciones de mi médico (el traumatólogo) Juan Giménez, y de Franco Chancay (kinesiólogo)", explicó Chalo, quien fue subcampeón mundial juvenil en 2013 y representante olímpico en Río de Janeiro 2016, donde llegó a semifinales.

La semana pasada le hicieron una tomografía y si bien se notó una franca evolución quienes tratan su lesión le indicaron que aún no puede subir a una bicicleta de cross. "No es aconsejable "castigar" la parte afectada con los impactos que se producen al "caer" de los saltos", agregó el deportista rawsino, en un alto de su entrenamiento diario.

Por indicación de los facultativos, Gonzalo dejó de usar un yeso e incorporó una muñequera que le permite tener mayor movilidad en las actividades que está realizando para mantener su estado físico. "Por las mañanas voy a las sesiones de kinesiología, y por las tardes, tres días al gimnasio de Alberto Armas (Olimpo, ubicado en Rawson), los otros días salgo a andar en la bicicleta de ruta", explicó quien ha encarado con mucha ilusión este ciclo olímpico, con el envió anímico de haber estado en la final de una ronda de Copa del Mundo.

"En el gimnasio estoy haciendo todos los ejercicios para los que no necesito los brazos, como sentadillas, subidas al banco, algunos tipos de saltos, para mantenerme fuerte, potente, explosivo en las piernas, obviamente, que es lo principal", comentó mientras se preparaba para otra sesión de gimnasio."Franco (Chancay) es un crack, siempre trabaje con él y me recuperé de las lesiones con rapidez", dijo Gonzalo, que como todo deportista de alto rendimiento cuenta con un gabinete que incluye un psicólogo, el licenciado Santiago de la Torre, es quien ha orientado a "Chalo" para enfocarse en conseguir lo máximo. Por ello ante la consulta sobre quiénes piensa que son los candidatos a pelear el oro en París, y se le cita, entre otros al campeón mundial Román Mahieu, que ganó la final de la primera prueba en Nueva Zelanda y terminó 30mo en la 2a ronda, el "olímpico" sanjuanino se cuenta entre ellos. "En el BMX no se puede poner un favorito. Sí hay algunos que han sido más regulares en los resultados. Nuestra premisa es que no somos más, ni menos que nadie. Que todos tenemos las mismas posibilidades. Por eso nos hemos planteado el máximo objetivo. Estos últimos meses son muy importantes y estamos trabajando con la convicción, la confianza de que vamos a lograr grandes cosas y nos ponemos a nosotros como principales candidatos. Así que no quiero poner el nombre de ningún otro corredor aparte del mío para pelear por las medallas en París", concluyó.

El calendario preolímpico

Será un año movidito

Molina superando al francés Arthur Pilar, en Australia.

Chalo tiene previsto "trenzarse" con los mejores del continente y del mundo en varias competencias previas a la cita olímpica de París. Y si bien su lesión era inesperada e inoportuna, su ánimo y los resultados conseguidos en Australia, marcan que va por buen camino en la preparación para llegar a los Juegos Olímpicos de París, objetivo de máxima del presente año, en su mejor condición física y mental.

A la tarea que está realizando en el gimnasio de Alberto Armas, en Rawson ("Chalo viene acá desde que tenía 13 años, yo se lo quise "robar" al bicicross tiene muchas condiciones para todos los deportes, y en lo nuestro, la halterofilia, habría andado muy bien", dijo el ex campeón nacional de levantamiento olímpico y propietario del gimnasio); Molina le pone toda las ganas, porque, exactamente, dentro de un mes tiene su primer reto; los campeonatos panamericanos que se desarrollarán en Bogotá, capital de Colombia.

Un par de semanas después, el 27 y 28 de abril correrá la quinta y sexta ronda de Copa del Mundo, en Tulsa, Estados Unidos. A esta carrera vendrán los franceses y suizos, quienes cuentan con gran potencial competitivo.

Y otras dos semanas después, El 12 de mayo estará en el Mundial que se disputará en Rock Hills, Estados Unidos.