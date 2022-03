Newell"s venció tras seis años en el clásico 1-0 a Central en un pobre clásico rosarino jugado ayer en el Gigante de Arroyito, interzonal por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Juan Manuel García, a los 6 minutos del segundo tiempo, marcó el tanto del equipo de Javier Sanguinetti, que hizo suya la edición 174 de uno los clásicos más pasionales del fútbol argentino. Con este triunfo Newell"s se ubica quinto en la zona 1 con 13 puntos, en tanto que Rosario Central quedó décimo en la zona 2 con 7 unidades. El equipo visitante se quedó con el clásico porque acertó en su segunda llegada y supo defenderla en un partido muy cerrado.

Central y Newell"s jugaron un primer tiempo de mucha más fricción y pierna fuerte que buen juego, que sólo apareció cuando se proyectó Lautaro Blanco -el mejor jugador de esa etapa-, a los 8 minutos, desbordando por el lateral izquierdo y su centro no fue bien conectado por Martínez, quien pifió el derechazo, corrigió Gamba y la pelota rozó el poste derecho de Macagno. En este juego, Newell"s tuvo su única llegada, cuando Francisco González colocó un centro que García cabeceó y la pelota se fue por arriba del travesaño.

El complemento mostró lo mejor de Newell"s y a los 6 minutos Méndez aprovechó la espalda de Blanco para gambetear a Ojeda y a Almada, colocó un centro pasado, que Garro recibió solo por la izquierda del área, "fusiló" a Servio de volea, el arquero salvó a medias y García la empujó a la red. El gol fue un golpe de nocaut para Central, que generó sólo dos llegadas claras para empatar en dos mano a mano de Ruben salvados por Macagno a los 17" y 25". Newell"s se dedicó a defenderse y a los 30" el ingresado Sordo gambeteó a Blanco en el borde derecho del área pero elevó el remate, solo con el arquero.

A pleno. Central y Newell’s jugaron con todo el duelo en Rosario, aunque la visita fue más efectiva en una de sus pocas chances claras para marcar.

Lo echaron al Kily

Cristian "Kily" González decidió no dar la conferencia de prensa después de la derrota de Central en el Gigante de Arroyito y por la noche se quedó afuera del club al ser echado por la dirigencia. El ahora extécnico vivió el encuentro a pleno, en lo que fue su gestión de más de dos años. El Canalla sumó cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros.

La dirigencia del club rosarino, se encargará ahora de buscar al reemplazante del Kily. El que aparece en punta es Luis Zubeldía, seguido por Juan Antonio Pizzi y luego Gustavo Barros Schelotto, sin su hermano Guillermo.

DT DE NEWELL"S

Sanguinetti: "El triunfo es para la gente"

El director técnico de Newell"s, Javier Sanguinetti, se refirió a la importante victoria en el clásico rosarino. "No tengo más que palabras de agradecimiento para mis jugadores. Nosotros siempre quisimos ser competitivos y de verdad lo somos. Es una alegría enorme, los clásicos son para regalárselos a la gente y los chicos jugaron como hinchas", sostuvo y agregó "tanto los juveniles como los grandes jugaron de la misma forma. Esto es un grupo que no conoce de distinción de edades y eso se mostró en todo momento. Igual, tenemos que aprovechar el momento y que no quede solamente en un clásico ganado".