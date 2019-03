Imbatible. Nicolás Tivani, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, celebra con el ’1’ en alto. Sí, porque el ciclista pocitano continúa demostrando en la temporada sanjuanina su gran presente.

Si algo le faltaba para consolidar su gran presente era eso: ganar una clásica. Y ayer lo consiguió. Nicolás Tivani se adueñó de la 82º Mendoza-San Juan que en realidad fue un circuito homenaje a una de las competencias más tradicionales de la provincia. Tivani en su retorno desde Europa, logró su mayor hazaña ganando una etapa de la Vuelta a San Juan pero también se impuso en el Homenaje al ciclista, la Vuelta a Valle Fértil y la Vuelta del Este. La prueba tuvo 168 kilómetros, Laureano Rosas de Mardan fue segundo y Rubén Ramos de Árbol Verde, tercero.



El peloton partió desde Media Agua y viajó por Ruta 40 rumbo al Sur. El giro en ’U’ se dio en el Control de San Carlos. En ese viaje de ida no pasó mucho en la ruta, un grupo de 13 ciclistas había intentado ponerse en ventaja pero fueron neutralizados justo en ese retorno hacia Media Agua. Ahí no más se armó otro corte integrado una decena de ciclistas pero tampoco hubo acuerdo, hubo muchas ganas pero pocas fuerzas y nuevamente llegó la neutralización. Ya saliendo de Cochagual se produjo otro corte de 14 ciclistas, pero la diferencia no llegó nunca a ser considerable y si hubo acople fue por el incesante desgaste de Rosas y Dario Díaz para que todo volviera a ser como al inicio. No pasó mucho hasta que sí, se armó la fuga más importante del día, estaban Emiliano Ibarra y Tomás Suárez por el SEP, Luciano Montivero y Angel Naveda por los ’piqueteros’, Daniel Díaz por Pocito, Leo Bravo por Arbol Verde y Rodrigo Díaz y Gabriel Juárez por Rawson. Entre los nueve, que pasaron a ser ocho porque Suárez se bajó, le pusieron todo y sacaron 1m30s. Esa distancia se mantuvo en el paso por Pocito y Rawson, y ya en Chimbas, donde esperaba una multitud, la distancia comenzó a acortarse. La neutralización llegó en la mitad del tercer giro y allí aparecieron los tres que terminarían definiendo la etapa. Laureano Rosas encabezó el corte, Nicolás Tivani partió detrás de él y Rubén Ramos no se quiso quedar afuera. Los tres le dieron con mucho empeño para llegar en soledad a la meta. En esa recta en plena Costanera, que recibió por primera vez una carrera de ciclismo, Tivani celebró una nueva victoria. Especial por tratarse de una clásica y porque sirve para reafirmar su gran presente.

Bravo, un pibe con futuro



Leonardo Bravo, ciclista del Club Arbol Verde tuvo una destacada labor en la Mendoza-San Juan. El pibe de 17 años se prendió en la fuga más importante del día que se armó a la altura del Cerrillo y culminó en el circuito chico en Chimbas. Bravo logró quedarse con tres pasadas especiales. ’’Agradezco enormemente al equipo que me permite estar haciendo mi primera temporada. Me sentí bien por eso me prendí en la fuga, faltó muy poco para llegar pero igual me voy conforme porque logramos ser protagonistas’, contó el chico.