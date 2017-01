En la página oficial del Dakar 2017, informaron que Alberto "Puchi" Ontiveros completó exitosamente la tercer etapa con su Beta #83, con un tiempo de 6 horas 1 minuto y 40 segundos.

El líder de la etapa fue Barreda Bort, integrante de Honda, con un tiempo de 4 horas 23 minutos 41 segundos. En tanto, la diferencia de Ontiveros con el español fue de 1 hora 37 minutos 59 segundos.

La tercer etapa unió San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy. Hubo 364 kilómetros cronometrados de un total de 780 par las motos, cuatriciclos, autos y UTV. Aquí comienza el camino cuesta arrriba hasta alcanzar en el antiplano boliviano los 3500 metros sobre el nivel del mar.

Ayer, durante la segunda etapa, Alberto Ontiveros concluyó en el puesto 75 de la clasificación, a 58 minutos y 12 segundos del más rápido, Toby Price. "Fue una etapa muy complicada porque el suelo era muy raro. Por partes era duro, en otros fesh fesh y en otros unos pozos de barro terribles que se convertían en jabón para la moto, a la que no podías tener quieta. La encaramos tratando de estar muy concentrados poorque hubo mucha navegación, con controles de velocidad y bifurcaciones. Lo bueno es que no me golpeé y la moto está bien, por lo que estoy contento y me siento muy bien", dijo el 'Puchi´ sobre la etapa de ayer.