Misión cumplida. María Sol Ordás levanta sus brazos luego de saberse ganadora en la final del single scull femenino. La remera se quedó con el primer oro para nuestro país en los Juegos de la Juventud.







Con el logro de la primera medalla dorada, la delegación argentina sigue mostrando su potencial en varias de las disciplinas olímpicas.



Tras cumplirse el cuarto día de competencia de los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018", la delegación argentina sumó su primera medalla dorada gracias al triunfo de la remera María Sol Ordás, que ganó la final de single scull femenino.



En una final apasionante, celebrada en el Parque Urbano, Ordás le dio la primera medalla dorada a la Argentina. Luego de las conquistas de Delfina Pignatiello en natación y la dupla de remeros Tomás Herrera y Felipe Moderelli, la delegación local va sumando más preseas.



La mamá de Ordás es Dolores Amaya, también remera, que estuvo en los Juegos de Atlanta 96" (en doble scull junto a María Julia Garisoain) por lo que su vínculo olímpico viene de familia.



Otra atleta que se destacó fue la nadadora Julieta Lema, quien se clasificó a la final en los 50 metros mariposa. Hoy, en la pileta construida especialmente para los Juegos en el Centro Olímpico, buscará desde las 18 otra medalla más para la Argentina.



Entre las buenas actuaciones en la jornada se encuentra el invicto y la clasificación en primer lugar del equipo masculino de balonmano de playa. Las mujeres, en tanto, a pesar de la derrota, también se clasificaron a las instancias finales.



En Hockey 5, Las Leoncitas siguen firmes en el torneo luego de la victoria ante India por 5 a 2.

Tabachnik, un invitado especial



El sanjuanino con más presencias en Juegos Olímpicos, con tres, Pablo Tabachnik, fue invitado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa, para participar del "Focus Day", que consiste en que tres deportistas de esta disciplina transmitan sus experiencias en una conferencia abierta a todo público.



En la sede de Tecnópolis, donde se desarrolla la actividad de tenis de mesa en estos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, se realizará hoy al mediodía esta charla en la que además



de Tabachnik, quien participó en los Juegos Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekin 2008, estarán presentes la española Galia Dvorak (Pekin, Londres 2012 y Río 2016) y el campeón de Atenas 2004, el coreano Ryu Seung Min.



Sin dudas, una cita más que interesante para aquellos que sueñan con estar en la elite deportiva mundial como hizo Tabachnik.

Sinceridad



María Julia habló desde su plena felicidad ayer luego de obtener a sus 18 años la primera medalla dorada para la delegación argentina en estos Juegos y reveló que el deporte que tanto le gusta no está en la agenda cotidiana.



"A mi mamá la amo. Me entiende y me apoya un montón. Tengo el carácter de ella, no me relajo con mi rendimiento y a veces soy bastante antipática, pero no lo hago a propósito", contó la hija de Damián Ordás y Dolores Amaya, dos ex remeros argentinos.



"No me gusta hablar de remo en casa: todos amamos este deporte, pero seguir hablando de él en casa sería como un poco pesado", destacó sonriente luego de ser premiada con la medalla dorada.

Historial

Los otros oros

Ordás es la tercera argentina en obtener un oro: Braian Toledo en jabalina (Singapur 2010) y Fancisco Saubidet en winsurf (Nanjung 2014), los anteriores.