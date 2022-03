La prueba en todo momento contó con muchos testigos. La provincia, por ende, tuvo una mañana con muchos cortes del tránsito. Por lógica, la etapa de natación tuvo a los espectadores recién en su finalización a orillas del Dique de Ullum. Después el público siempre se mostró entusiasta a la vera del camino. La prueba ciclista transitó por las rutas 60, 38 y 12, además de pasar por la Av. San Martín, Hipólito Yrigoyen y Av. Circunvalación.

En tanto, en pedestrismo, los triatletas dieron dos vueltas por el casco histórico de la ciudad, pasando por los alrededores del estadio "Aldo Cantoni", Plaza España, Museo de Ciencias Naturales, el complejo deportivo de la UNSJ y el Centro Cívico, para finalizar en la Plaza del Bicentenario.

De los 700 competidores, la gran mayoría de los corredores llegaron desde Buenos Aires. Mientras que hubo unos 70 triatletas locales y representantes de Mendoza, Córdoba, Río Negro y Santa Fe. Con respecto a competidores extranjeros, hubo triatletas de Chile, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, Bahamas, Canadá, España, Malta y Paraguay.

EN EL DIQUE. Natación fue la primera de las pruebas del Ironman. Fueron 1.900 metros devastadores que los atletas tuvieron que sobrepasar. Después llegaron el ciclismo y el pedestrismo.

Por otro lado, más de mil personas participaron en la organización de la prueba. Además de los miembros del staff oficial de Ironman, colaboraron 360 voluntarios locales, ya sea en la marcación del circuito, entrega de hidratación, o en la llegada propiamente dicha.

Por otro lado, estuvieron 120 personas del área de Salud, más de 40 bomberos, 63 integrantes de la Seguridad Náutica, 48 gendarmes, 30 representantes de Protección Civil y 400 policías.

EL GOBERNADOR, CONTENTO

"Nos deja enseñanzas para seguir creciendo"

Emotivo. Fue el saludo del gobernador Sergio Uñac a Mario Gutiérrez (atleta discapacitado motor), cuando éste llegó a la meta.

Se lo notaba feliz. Saludó a todos los que finalizaron la competencia y posó para la foto con quien se lo pidió. Tuvo un gesto halagador para con Mario Gutiérrez (atleta discapacitado motor) a quien saludó con un abrazo cuando éste llegó a la meta. El gobernador Sergio Uñac acompañó la llegada de la mayoría de los atletas mostrando su satisfacción por otro espectáculo deportivo de primer nivel que se desarrolla en San Juan. Esperando la llegada de otro competidor, dijo: "Sí, es cierto, estoy contento porque veo el entusiasmo y empeño que le ponen todos estos atletas y porque la gente lo vive como ellos. San Juan es por primera vez escenario de una competencia atlética de esta categoría y todo salió fantástico. Que la provincia sea sede del evento de triatlón más reconocido del mundo nos llena de orgullo porque Ironman es esfuerzo puro y dedicación".

Luego agregó: "A la provincia le deja beneficios y enseñanzas. En lo primero porque mucha gente conoció y alabó a sus lugares y a su gente, y en lo segundo porque los triatletas sanjuaninos aprendieron muchas cosas que servirán para ir mejorando. En resumen, nos deja enseñanzas para seguir creciendo. Esta competencia volverá a llegar a San Juan el año que viene".

PROTAGONISTAS

AGUSTÍN LEIRO- Ganador general

"San Juan es increíble. No lo conocía pero me voy maravillado. Paré en la casa de unos amigos que me hicieron conocer el circuito. Fue una carrera dura y por suerte se me dio".

FABIO FIGUEROA -2do. y atleta sanjuanino

"La verdad fue un esfuerzo tremendo. No partí bien en natación pero después recuperé terreno en lo mío, el ciclismo. Estoy orgulloso y agradecido por el apoyo como sanjuanino".

JOHANNA PENNELLA - Ganadora en mujeres

"Pensé que la prueba de ciclismo sería más dura por los desniveles pero me fue bien. Igual que en natación. Sólo sufrí en pedestrismo. San Juan es espectacular y me voy contentísima".

CARLA DEBIASSE - 2da. en mujeres

"Llegué bien a pesar del gran esfuerzo que fue la prueba. La gente me alentó siempre y eso me dio fuerza. Esta provincia es ideal para un triatlón. La organización salió brillante".

MAURO AYESA - Atleta sanjuanino

"Siempre dije que San Juan es un lugar ideal para esto. Impresionante todo. La gente, el clima. Muy contento por lo que hice. Una buena natación y bici. En el pedestrismo di lo que pude".

RUBÉN SCIUTTO - Organizador

"San Juan se mostró como un gran anfitrión, con escenarios espectaculares, la calidez del público y una gran infraestructura. Con mi colega Mariano Patrone nos vamos felices".