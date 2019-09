Imparable. En la pintura Luis Scola, pese a sus 39 años, tiene pocos rivales que puedan contenerlo. Ayer aportó 23 tantos en la victoria sobre los nigerianos.



Luis Scola, capitán del seleccionado argentino a sus 39 años, se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los Mundiales de Básquetbol, tras desplazar de esa privilegiada ubicación al ya retirado australiano Andrew Gaze. Además traspasó la barrera de los 2.600 puntos en cotejos oficiales con la camiseta celeste y blanca.

Con los 23 tantos conseguidos ayer en el triunfo de la Argentina sobre Nigeria (94-81), en Wuhan, por la segunda fecha del Mundial China 2019, el ala pivote campeón olímpico en Atenas 2004 llegó a los 611 puntos conquistados en cinco citas ecuménicas (Estados Unidos 2002, Japón 2006, Turquía 2010 y España 2014 las anteriores).

"Has sido un jugador fantástico durante muchos, muchos años. Es un día triste para mí, un gran día para ti. Es cierto te llevó cinco Copas del Mundo, yo solamente cuatro", bromeó Gaze, de 54 años, en las redes sociales."Eres un campeón, te has dedicado al equipo nacional durante años. No puedo estar más feliz por ti y por tu logro", agregó el australiano, quien supo vestir la camiseta de San Antonio Spurs en la NBA.

"Siento que dentro de dos o tres semanas, voy a tomar real dimensión de esto que conseguí".

LUIS SCOLA Capitán de Argentina

El máximo encestador histórico en Copas del Mundo es el brasileño Oscar Schmidt, quien acumula 904 puntos en 34 encuentros de seis ediciones, entre Filipinas 1978 y Grecia 1998.

Al respecto, una vez terminado el encuentro con Nigeria, el capitán Scola señaló que "obviamente que haber llegado a ser el segundo goleador histórico es algo importante, no voy a mentir".

"No sé si hay tanta diferencia entre ser segundo o tercer goleador. Lo que sí da la perspectiva de que estuve mucho tiempo en un nivel, conseguí estar en un lugar en el que la gente habitualmente no está por mucho tiempo.

Eso está bueno", analizó ante la consulta del programa radial "Reloj de 24" (AM 530).

Con la cifra sumada ayer, además, Scola arribó a los 2.619 puntos en 159 partidos oficiales con el seleccionado argentino, marca que le permite ser el máximo anotador histórico.

El segundo en esa tabla es otro ícono de la Generación Dorada, Emanuel Ginóbili, quien anotó 1.588 unidades en 104 partidos.



GRUPO B

>> Un triunfo clave y el pasaje a otra fase

El seleccionado argentino masculino de básquetbol derrotó ayer al de Nigeria por 94-81, su segunda victoria consecutiva en el Grupo B del Mundial de China 2019 y clasificó a la segunda ronda del torneo, tras el triunfo de Rusia sobre Corea del Sur.

En el estadio Sports Centre de la ciudad de Wuhan, el equipo conducido por el bahiense Sergio Hernández se impuso con la siguiente progresión: 28-17, 43-43, 72-61 y 94-81.

Un par de horas después, Rusia derrotó por 87 a 73 a Corea del Sur, y comparte el primer lugar con la "albiceleste". Corea y Nigeria suman dos derrotas cada uno en sendas presentaciones.

El conjunto albiceleste cerrará la etapa clasificatoria mañana desde las 9.30 (hora argentina), cuando dirima con Rusia el primer lugar del grupo.

El ala pivote y capitán del seleccionado, Luis Scola, resultó una vez más- la figura del quinteto ganador con 23 puntos y 10 rebotes. También hubo una muy buena actuación del alero marplatense Patricio Garino (Baskonia, España), quien concluyó con una planilla de 17 unidades, 7 rebotes, 4 tapones y 3 recuperos.

El equipo argentino repitió otra sólida performance y se sacó de encima a un adversario que inquietó y dominó, apenas en un tramo del segundo cuarto.