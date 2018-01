Avisó antes. Gorosito comentó que le había dicho a los jugadores que no le dijeran nada al árbitro porque ya sabía cómo actúa contra San Martín.

El análisis del partido por parte del entrenador Pipo Gorosito fue escueto ya que destacó que es "difícil hacerlo en un partido con expulsiones". Aunque reflejó que "hubo orden pero nos duró poco la pelota, pero tuvo que ver con que tuvimos un jugador menos de entrada".



Y fue cuando el DT recordó lo que le había dicho al plantel en la previa al partido: "Habíamos hablado de Espinoza en la semana, les aclaramos que no le dijeran nada, y a los 5" nos echa un jugador (por Gelabert) de manera injusta. A partir de la expulsión cambia todo, encima hicimos un gol bien y lo anuló".



Mientras que sobre el partido subrayó que "Argentinos juega bien y tiene jerarquía, pero nosotros tuvimos orden pese a la primera expulsión. Incluso ellos tuvieron la pelota pero no nos dominaron, aunque si te defendes en algún momento te llega el gol y así se dio. Después, cuando entró Pelaitay nos acomodamos mejor, pero la roja de Olivera no complicó otra vez y después Argentinos tuvo buena rotación".