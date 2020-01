El volante del seleccionado argentino de fútbol Leandro Paredes aseguró ayer que en el futuro retornará a Boca, el club de sus amores y donde comenzó su carrera como jugador.



"Prometer, no prometo nada. Sé que voy a volver. Ojalá que me quieran el día que quiera volver. Me encantaría. Lo dije desde el primer momento. Mi sueño es volver estando bien, para jugar", manifestó Paredes en diálogo con TyC Sports.



Paredes, de 25 años, expresó que el seleccionado que dirige Lionel Scaloni va "por el buen camino" en el plan de renovación que lo involucra.



"Desde el primer momento asumimos la responsabilidad. Sabíamos que nos toca ponernos una camiseta muy especial, muy grande, con mucho peso. Venían de jugar jugadores importantes. Lo hicimos con mucha tranquilidad, sabiendo que podíamos estar a la altura", indicó Paredes.



Por otro lado, se cayó la llegada del volante creativo Edwin Cardona para tener su segundo ciclo. El futuro del colombiano estará en el Al-Ahli, de Arabia Saudita.