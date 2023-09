Una vida más, una esperanza más en la mesa es la que se jugará Peñarol en esta recta final del Federal A. Es que hoy, por la fecha 31 y a partir de las 15 se jugará todo a ganador cuando visite al puntero Ciudad Bolívar del que lo separan 30 puntos. Una realidad que dice casi todo pero que en este mundo tan fantástico del fútbol puede que no pese cuando son once contra once en una cancha. A esa mística, a la reacción milagrosa y a una de sus últimas luces de esperanza apostará todo hoy Peñarol. Sabiendo que una caída más lo podría dejar al borde del descenso. Es ganar o ganar para el equipo de Chimbas que nunca pudo encontrar el paso para sostenerse y hoy es protagonista de un final anunciado.

El Bohemio viene de empatar sin goles como local. Ese golpe de impotencia lo condiciona pero hoy es ganar o ganar. No pudo con Argentino de Monte Maíz, venía del golpazo en San Luis contra Estudiantes y hace rato que no puede sumar de a tres. El desafío es con mayúsculas. Ciudad Bolívar manda en la Zona B con absoluta autoridad, pero Peñarol necesita demostrarse que está vivo, que aún puede dar esa pelea para quedarse. Mostrar la rebeldía que hace posible lo imposible. Ese es el desafío en una fecha que puede ser salvadora para el Bohemio que sigue pagando todos los errores dirigenciales desde el inicio de esta temporada con la amenaza de dejar a San Juan sin equipos en el Federal A. La fecha 31, se completará con Ferro (GP) recibiendo a Huracán (Las Heras) en La Pampa desde las 15, mientras que a las 16 Estudiantes en San Luis jugará un partido decisivo por escapar al descenso recibiendo a San Martín de Mendoza. En Monte Maíz, Argentino será local de Juventud Unida de San Luis, quedando libre Atenas de Río Cuarto.