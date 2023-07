Eran seis puntos que lo podían sacar de todo. Al final, fue apenas un punto que lo dejó donde estaba y con menos argumentos para salir de donde estaba. Ese es el flaco balance de Sportivo Peñarol que entre jueves y este lunes dejó ir una tremenda chance de salir del descenso en la Zona B del Federal A tras empatar con Ferro primero y ahora, perdiendo 3-1 con Ciudad Bolívar que acortó distancias en la punta del grupo, quedando a sólo dos unidades del líder, Argentino de Monte Maíz.

Fue un lunes negro para el Bohemio que parecía haber encontrado el cambio de aire inicial con la llegada de Rulo González a la conducción. Es que desde el minuto uno, empezó a perder con el primer gol de Alfredo Troncoso. Ese golpe fue mortal para Peñarol. No se pudo recuperar y replantear otro partido, aunque lo fue a buscar con su entrega, con el sacrificio de siempre. Se arriesgó y lo pagó carísimo porque a los 32' otra vez Troncoso apareció para duplicar la ventaja visitante. Otro golpe de nocaut para el Bohemio que aturdido y todo, fue al frente intentando descontar pero en el cierre de la primera parte, Gonzalo Urquijo terminaría con la fe sanjuanina al establecer el 3-0 demoledor. Peñarol quiso y no pudo en el complemento. Apostó el resto que le quedaba, fue a descontar como sea pero se fue perdiendo en su propia impotencia. Y claro, llegaría el descuento postrero de Pablo Costi que solamente sirvió para decorar el resultado.

Un lunes negro para el Bohemio. Un golpe difícil de asimilar cuando el margen de error se achica jornada a jornada. Peñarol se aferra a lo que tiene. El impulso del Rulo González le permitió tomar aire pero ahora volvió a meterse en la zona roja y no puede volver a equivocarse. Queda poco y necesita mucho, depende de sí mismo pero las cuentas no cierran por ahora. Se fue así una chance que todos esperaban en Peñarol. De seis puntos, apenas uno para seguir en el descenso aunque con la mínima esperanza de que Estudiantes de San Luis sigue solamente un punto por arriba. Pero claro, se viene la fecha libre en la jornada 23 y tendrá que ver cómo se dan los resultados ajenos para no quedar tan lejos de una luz de esperanza.

Futuro

En la próxima fecha, Peñarol quedará libre. En la jornada 24, será visitante de Juventud Unida en San Luis. En la fecha 25 recibirá a San Martín de Mendoza y luego irá a Las Heras. Cerrando la tercera rueda ante Atenas de Río Cuarto en San Juan.