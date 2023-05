Nunca es bueno perder. Menos, en un mano a mano directo en la pelea por la permanencia. Por eso y por todo el pasado reciente de esta temporada, en Peñarol el clima está espeso. Francisco Pipi Salinas, nacido y formado en Peñarol, sabe lo que se sienten estos colores y pone el pecho. Se hace cargo del momento y apunta a cambiar todo rápido para salir de este momento que nadie quiere en Chimbas. "Esto se cambia con trabajo. El grupo es fantástico y nadie mezquina nada en la semana y en los partidos, pero sabemos que hay que ganar. Que haciéndonos fuertes de local, el tema será otro. Pero nos costó demasiado y aunque en San Luis fue derrota, aparecieron algunas señales que dan esperanzas". Así, frontal y directo, el Pipi abordó el día posterior a la caída por 3-0 ante Estudiantes.

Repasando lo que fue el trámite del partido, Salinas fue más que gráfico para analizar la derrota: "El resultado es absolutamente exagerado. No estamos tres goles abajo de Estudiantes ni locos. Arrancamos bien y en los primeros 20' de juego, pudimos generar juego y opciones. Yo tuve un par, incluso una que dio en el palo, otra de Alderete también. Pero nos llegaron aislados y de pronto estuvimos 2-0 abajo. En el primero de ellos, el delantero estaba en offside y desvió la pelota que descolocó a Puppo. Luego, en el segundo tuvimos responsabilidad en la marca. Ahí, nació otro partido que nos costó demasiado. Además, el arbitraje dejó mucho que desear. Una actitud sobradora, fallos polémicos. Todo eso terminó siendo otra derrota que no queríamos. Nos dolió porque el momento no es bueno y estamos necesitando salir rápido de eso".

Mirando el futuro, Salinas vuelve a tomar la posta: "Acá los primeros en querer revertir este momento somos los jugadores. Nosotros somos los que entramos a la cancha. Imaginate yo, que nací en Peñarol soy el primero que quiero revertir todo esto. Apenas terminó en San Luis, lo único que quería es que llegue el domingo para salir a buscar la revancha de todos. Peñarol está viviendo un momento muy feo y solamente lo podemos sacar si estamos unidos. El grupo es sensacional. Hay material, hay fuerza para hacerlo y solo necesitamos confiar más en nosotros mismos. Hay que poner el pecho".

> Llega Monte Maíz

Este domingo, a las 16, Peñarol irá por ese golpe de efecto cuando reciba al líder de la Zona B, Argentino de Monte Maíz, por la fecha 12. Además jugarán Juventud Unida-Estudiantes de San Luis, Huracán-Atenas y San Martín-Ferro. Libre quedará Ciudad Bolívar.

En la fecha 11, se registraron los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa) 0 - Juventud Unida Universitario de San Luis 2 (Misael Sosa y Hernán Fredes). Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 5 (Guillermo Sánchez -2-, Maximiliano Gutiérrez -2- y Maximiliano Correa- Ciudad Bolívar (Buenos Aires) 3 (Israel Roldán -3-). Estudiantes de San Luis 3 (Pablo López, Nicolás Miracco y Ezequiel Saporiti) - Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 0.

Sportivo Atemas de Río Cuarto (Córdoba) 1 (Walter Bardín) - San Martín de Mendoza 0.

Tuvo fecha libre Huracán Las Heras (Mendoza).