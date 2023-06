El día después de Boca Juniors, tras la estrepitosa goleada por 4 a 0 que sufrió a manos de Godoy Cruz en Mendoza, transita por la idea de recuperarse de cara al encuentro por la Copa Libertadores ante Monagas de Venezuela, el jueves próximo, y el partido de despedida de Juan Román Riquelme, mañana en la Bombonera con Lionel Messi como invitado especial.

"Todavía no tengo claras las cosas. Fue un partido raro. Nos hicieron el primer gol muy rápido y hasta la jugada del penal no habían llegado. El segundo fue antes de terminar el primer tiempo. El tercer y cuarto gol fueron raros, evitables. La verdad es que el equipo estuvo desconcertado. Intentó recuperarse, pero no pudo", dijo anoche el DT Almirón.

La posición del equipo "xeneize" en la tabla general (la suma de la Liga y la Copa de la Liga que se jugará en el segundo semestre) que otorga tres cupos a la Libertadores -los dos primeros directo a fase de grupos y el tercero a repechaje- y cinco a la Sudamericana, preocupa mucho a la dirigencia.

Puertas adentro, en Boca creen que no debería descuidarse al tratarse de un camino alternativo hacia los torneos internacionales, y que no requiere ganar algunos de los torneos o copas en disputa en esta temporada. Para clasificar a la Copa Libertadores, está muy lejos ya que Estudiantes de La Plata -con 36 unidades- se estaría quedando hoy con la última plaza por la tabla: le lleva ocho puntos a Boca y encima hay seis equipos en el medio.

En las redes sociales, los hinchas piden incorporaciones en el plantel, pero más allá de que el sistema de transferencia de la FIFA para reforzar con jugadores del exterior está abierto, el mercado local recién empezará el 31 de julio cuando termina la Liga. Y entre el 1 y el 3 de agosto se jugará los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En tanto, más allá del mal momento futbolístico, siguen los preparativos para la despedida de mañana de Juan Román Riquelme. Los precios de las entradas populares es de 15.000 pesos y las preferenciales tienen los valores de 30.000 las altas, 50.000 las medias y bajas, y 70.000 los palcos.

> Villa intimó al club xeneize

Sebastián Villa, quien recibió una condena judicial a prisión en suspenso y que fue desafectado por Boca de las convocatorias para integrar sus equipos, intimó ayer al club para volver a entrenarse con sus compañeros. Villa fue condenado a dos años de prisión condicional por “amenazas coactivas y lesiones leves calificadas” contra su expareja Daniela Cortés. Tres días después, la Justicia elevó a juicio oral la otra causa judicial por presunto abuso sexual en perjuicio de Tamara Doldán. Luego el club comunicó que el jugador podría entrenarse aunque no jugaría más pero Villa sorprendió con la intimación.