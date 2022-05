El defensor de Boca Marcos Rojo y los jugadores de Tigre Alexis Castro y Gonzalo Marinelli coincidieron hoy en que hicieron "mérito" para estar en la final del próximo domingo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"Somos justos finalistas, sabemos que Racing nos complicó en algunos pasajes pero dentro de la cancha estuve tranquilo. Hay que ganar y pasar. En la Selección me tocó una Copa América increíble en el 2016, perdimos por penales la final y nos mataron a todos, nadie habló del mérito", apuntó Rojo, con gesto adusto ante la consulta en la conferencia de prensa, en la que estuvo Claudio Tapia, titular de la AFA.



La final tendrá lugar el domingo a las 16 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el mismo escenario en el que Tigre ya le ganó una definición a Boca en el 2019 por la Copa de la Superliga.



El exdefensor de la Selección Argentina y del Manchester United de Inglaterra aseguró: "Ganamos los partidos que teníamos que ganar, de local y de visitante y somos justos finalistas".



Luego de la actuación de Boca en el choque contra Racing, en el que el conjunto de Avellaneda se mostró superior en el primer tiempo aunque sin demasiada profundidad y situaciones ofensivas, las críticas y las dudas sobre el merecimiento de Boca se acrecentaron.



"Román (Riquelme) lo dejó claro cuando habló: 'Cada vez que ganamos no se habla de eso'. Sabemos cómo es el juego afuera de la cancha y nosotros adentro tiramos para el mismo lado", apuntó Rojo.



"En el inicio del campeonato nos convirtieron mucho de pelota parada, también es real que entre lesiones y suspensiones pasamos muchos partidos con cambios y mostramos la mejor versión con Defensa y Justicia en los cuartos de final. Queremos repetir, lo estamos intentando", analizó el central.



Boca se clasificó después de terminar segundo en la Zona B, por detrás de Estudiantes de La Plata, y en el camino eliminó al conjunto de Florencio Varela y a Racing, este último por penales.



"Nos tocó definir varias series por penales en los últimos tiempos y sabemos que lo mental es importante. Nos da seguridad verlo a Agustín en el arco. Nosotros tratamos de meterla y sabemos que él uno o dos va a atajar. La experiencia hace que uno lo tome con calma", valoró Rojo.



En esa misma línea opinó Marinelli, arquero y figura de Tigre en la clasificación por penales contra Argentinos Juniors: "Es justo que estemos acá, dimos un plus siempre. Entendemos que es un torneo competitivo y parejo. Somos los dos mejores equipos".



"Llegamos bien, venimos haciendo un buen campeonato, con un semestre positivo y ahora sabemos que enfrentaremos a un rival de mucha jerarquía como Boca. Trataremos de ir con lo mejor posible para ganar", anticipó el exRiver.



Su compañero Alexis Castro reconoció: "Estamos obligados a hacer un gran partido como nos pasó con River, al que siempre lo mantuvimos bajo control. Tendremos que trabajar de la misma manera y repetirlo aunque lógicamente hay partidos con algún plus".



Por último, Rojo y Marinelli coincidieron en que el formato de la competición les gustó por diferentes motivos.



"Me gustó el formato de la Copa de la Liga Profesional, sé que por el formato y el calendario del Mundial se complicó un poco pero la organización fue muy buena", comentó el futbolista de Boca, que también realzó la posibilidad de contar con "las dos hinchadas".



Por su parte, Marinelli contó: "Este formato le permite pelear a todos, tenemos una oportunidad más para pelear por el título, a diferencia de cuando es un campeonato largo".



Otro de los presentes fue Héctor 'Pichi' Campana, exbasquetbolista y actual presidente de Agencia de Deportes de Córdoba, quien agradeció la oportunidad de "contar con la final nuevamente" en su tierra.



"Para nosotros es un evento importante por los ingresos que nos genera como provincia. Tendrán la revancha, a tres años del partido anterior y en el mismo escenario. Queremos que el deporte triunfe", subrayó en la presentación.



El antecedente cercano entre ambos es la victoria de Boca por 2 a 0 como visitante, en el cierre de la Zona B de la Copa, en la que Tigre terminó tercero.



La venta de las entradas comenzará mañana, con un 70% para la parcialidad de Boca y un 30% para Tigre tras lo acordado entre las dos dirigencias y la organización. Los valores rondarán los 7.500 pesos para las plateas y 3.500 para las populares, según informaron desde la AFA.