Apuntado. Román Riquelme fue condenado a pagar más de 500.000 euros por evasión, generados en su paso por Barcelona y Villarreal.



Así como le ocurrió a otras estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Radamel Falcao, entre otros, Hacienda de España fue a la carga por otra figura que durante varios años supo jugar en la liga de este país: Juan Román Riquelme.



La información fue revelada por El Confidencial de España. Según explican, a diferencia de los otros casos mencionados, acá no se fue por la vía penal sino que sólo se le exige al exfutbolista que pague 573.540 euros que evadió al fisco durante su paso por el Barcelona y el Villarreal, por lo que comenzaron a investigarlo en 2011.



Según Hacienda, en los contratos firmados por Riquelme se encontraron irregularidades en lo que respecta a los derechos de imagen y a "comisiones extrañas", que quedaban fuera de su alcance. La defensa del futbolista hizo su descargo, pero la Audiencia Nacional da la razón a Hacienda.



Riquelme jugó en el Barcelona en la temporada 2002-03 y después siguió su carrera en el Villarreal hasta fines de 2006, antes de volver a Boca a jugar la Copa Libertadores 2007. La segunda mitad de este año regresó medio año al Submarino Amarillo, aunque ya no sumó minutos.



El Villarreal ya fue condenado en septiembre por pagar a exjugadores en paraísos fiscales y entre ellos estarían Riquelme y el uruguayo Diego Forlán (ex Independiente), quien podrían ser citados próximamente. Hacienda lanzó hace años una serie de campañas sobre el fútbol español. La delegación de la Agencia Tributaria en Valencia es muy activa y los clubes de esta comunidad suelen ser los primeros en los que testa el éxito de las inspecciones.





