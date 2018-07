Uno solo. En San Ciro son familia. Varones y Damas son protagonistas de la temporada del futsal y apuntan a seguir haciendo historia en su corta existencia como club. Un ejemplo para imitar.

Dicen que las cosas pasan por algo. Que todo tiene su razón de ser y en la historia del San Ciro Futsal Club la decepción se transformó en esperanza para nacer como institución y generar su particular historia dentro del futsal de San Juan. De ser un sueño hoy San Ciro es una realidad que se presentará en el ruedo nacional en agosto próximo cuando participe en el Argentino de Clubes, Copa Plata Norte, en Rosario, Santa Fe. Es que su actual entrenador, Carlos Vera -exdefensor de Arbol Verde- estaba dirigiendo Atlético Unión en 2017 y de pronto se truncó ese ciclo. El golpe fue decepción y Vera encontró sorprendentemente cobijo en la visionaria decisión de su compañera, Analía Recabarren. Ella decidió fundar San Ciro y sin tener nada, el club se fue haciendo solo. De aquel primer entrenamiento en la plaza Di Stéfano detrás de la Terminal de Omnibus, no pasó mucho tiempo hasta hoy ser protagonistas de los torneos de Fefusa. En la primera temporada, en Varones fueron cuartos y en Damas sólo fue participar. Luego, en la segunda San Ciro ya fue campeón en Damas y los Varones se clasificaron al Argentino de Rosario que hoy los tiene más que ilusionados. En paralelo, la búsqueda de identidad fue clave para conseguir la inscripción en Personerías Jurídicas donde está tramitado todo y con esa certificación hoy se inscribirán formalmente en la Secretaría de Deportes de la provincia. Con todos sus papeles al día, el entrenador Carlos Vera se anima a soñar: "Estamos más que ilusionados con el viaje a Rosario y solamente tenemos que conseguir el traslado. Los chicos se movieron para poder recaudar lo necesario para el alojamiento y la comida de esa semana del 5 al 12 de agosto pero nos está faltando la movilidad. Esperemos conseguirlo". Mientras trabajan todos los días para que esta ilusión no se derrumbe. "Empezamos sin nada. De la nada misma y con la ilusión nos fuimos abriendo camino. El municipio de Santa Lucía fue vital porque el intendente Orrego y el director de Deportes, Miguel Blanquier, siempre estuvieron atentos a nuestras necesidades. Entrenamos en Santa Lucía, luego alquilamos Comunicaciones y ahora estamos en la Villa América. Lo hacemos todo a pulmón y con muchísimo sacrificio pero cuando se van consiguiendo cosas, uno se entusiasma. Nada nos frena y sabemos que estamos haciendo historia", agregó. San Ciro empezó con nada. Nació de la pasión de su gente y hoy tiene otro perfil. Una historia que empieza recién.

>> Un equipo familiar

San Ciro es uno de los integrantes de Fefusa, la otra entidad que nuclea en San Juan al futsal. Su presidenta es Analía Recabarren y tiene 18 jugadores en el equipo de Varones, 10 en el equipo de Damas y 10 en el equipo de Cadetes. Cada uno mensual y religiosamente, pagan una cuota de 200 pesos que permite alquilar canchas y adquirir indumentaria para poder jugar. En Damas, San Ciro se prepara para disputar la final del Torneo Apertura ante Rotonda AC, serie que podría comenzar este domingo o el lunes feriado.



En lo institucional, San Ciro ya se presentó formalmente en la Secretaría de Deportes y apunta a registrarse como club con todas sus obligaciones.

Fefusa tiene su propio espacio

En San Juan, el fenómeno del futsal fue tal que hay dos entidades paralelas que manejan la actividad anual. Por un lado y dentro de la Liga Sanjuanina de Futbol está el Departamento de Futsal que tiene tres categorías, con Ramas Masculina y Femenina. Por el otro, está Fefusa (Federación Sanjuanina de Futbol de Salón) afiliada a la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, apartada de la AFA. En la provincia, el titular de Fefusa es Alejandro Maneri y hoy tiene a 10 clubes en la Rama Masculina y a 6 equipos en la Rama Femenina. Además de categoría Primera también está Cadetes. Pero además, ya amplió su radio de acción a varios departamentos del interior sanjuanino como Caucete, donde encontró mucha respuesta de los clubes de esa zona. En la Rama Masculina están Barrio Las Garzas, San Ciro Futsal, Bermejito Futsal, Don Bosco FC, UV Juan Jufré, Pumas FC (2), UV. Barrio Aramburu y Rotonda AC.