La organización de la Copa Argentina confirmó hoy que el choque entre San Martín y San Lorenzo, por los cuartos de final, se jugará el próximo miércoles 4 de octubre en el estadio Mario Kempes de Córdoba, a las 17.10.



La página oficial del torneo más federal del fútbol argentino también dio a conocer el horario, luego de la confirmación de ayer de la sede.



San Martín, que se posiciona séptimo en la zona A de la Primera Nacional, viene de derrotar a Argentinos Juniors, por 1 a 0. En tanto, San Lorenzo, que marcha octavo en la zona B de la Copa de la Liga, dejó en el camino en octavos a Belgrano de Córdoba con el triunfo 1-0.

Aún no hay información sobre venta de entradas.



En el resto de los cruces de cuartos de final, Huracán-Estudiantes La Plata será el viernes 13 de octubre en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, mientras que Chaco For Ever-Defensa y Justicia se llevará a cabo el miércoles 11 de octubre en el 15 de abril de Santa Fe. Ambos partidos no tienen definido el horario aún. Por su parte, Talleres de Córdoba-Boca Juniors aguarda por confirmación de fecha, horario y escenario.