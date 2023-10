En un duelo de santos, el San Martín de César Monasterio se mide con el San Lorenzo de Rubén Darío Insua, por un lugar en las semifinales de Copa Argentina. Repasá toda la info del partido a continuación:

¿A qué hora juegan San Lorenzo - San Martín (SJ)?

El partido se disputa el martes 10 de octubre a las 17:00 de la Argentina en el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta (San Luis), con una terna arbitral conformada por Fernando Espinoza (árbitro principal), Pablo Gualtieri (primer asistente), Marcelo Bistocco (segundo asistente) y Fabrizio Llobet (cuarto árbitro).

Horario San Lorenzo - San Martín, según país

Brasil: 17:00

Uruguay: 17:00

Paraguay: 17:00

Chile: 17:00

Venezuela: 16:00

Bolivia: 16:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

Perú: 15:00

México: 14:00

¿Por dónde ver San Lorenzo-San Martín?

El partido será transmitido por la señal de TyC Sports. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Diario de Cuyo.

¿Cómo llega San Lorenzo?

El Ciclón atraviesa su peor momento desde que Rubén Darío Insua regresó al club: lleva seis partidos consecutivos sin triunfos (cinco empates, una victoria),en ese lapso también sufrió cinco expulsiones, se encuentra décimo en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional con nueve puntos en ocho encuentros disputados (uno ganado, seis igualados, uno perdido) y, además de todo esto, su última aparición fue la caída por 3-0 ante Newell's en el Nuevo Gasómetro.

Sin embargo, los Matadores tienen margen para recomponerse debido a que se ubican en la cuarta ubicación de la tabla anual al cosechar 55 unidades (13V, 16E, 6D), dentro de los puestos clasificatorios a la Copa Libertadores 2024, y, pese al terrible bajón futbolístico, se ilusiona con coronarse campeón de la Copa Argentina.

"Creo que Newell’s hizo un buen partido y tuvo más eficacia que nosotros, no llegamos con la frescura física para enfrentar a un rival de esas características. La gente apoyó en el estadio y lo despidió con aplausos, el equipo hacía mucho que no perdía y de hecho estábamos invictos en el torneo, perdimos y eso es todo. Nosotros pensamos en el partido de mañana porque es muy importante, hace mucho que San Lorenzo no juega una semifinal. Tendremos que recuperarnos en la próxima fecha, en la tabla anual estamos clasificando a la Copa Libertadores, somos optimistas de cara al futuro", aseguró el Gallego un día antes del duelo con el combinado sanjuanino.

¿Cómo llega San Martín?

El Verdinegro atraviesa cierta irregularidad en sus últimos cinco enfrentamientos, con dos victorias (3-0 vs Almagro, 3-2 vs Defensores Unidos), dos derrotas (1-2 vs San Telmo, 0-1 vs Guillermo Brown) y una igualdad (1-1 vs Agropecuario). Asimismo, se coloca en la séptima posición de la Primera Nacional con 52 puntos (14 triunfos, 10 igualdades, 11 caídas) en 35 partidos jugados.

Igualmente, la Copa Argentina significó un torneo aparte para el equipo dirigido por César Monasterio, que es una de las grandes sorpresas de la competición al eliminar a Aldosivi (victoria 1-0) en 32avos de final, a Vélez (empate 2-2, triunfo 5-4 por penales) en 16avos y a Argentinos (victoria 1-0) en octavos.

"Tuvimos la fuerza anímica para revertir una situación adversa del primer minuto. Este partido para nosotros era una final lo tomamos como eso, por suerte se dio a favor y es un premio al esfuerzo de un grupo de jugadores que tiene ganas de cosechar cosas importantes. Estando en la adversidad, la gente alentó y acompañó, eso nos hace muy bien. Eso nos hace sentir que confían en los jugadores, la propuesta y en que vamos a pelear cosas importantes", afirmó Monasterio al triunfar ante el CADU el pasado sábado 30 de septiembre. Desde aquel día, el Santo no tuvo más acción debido a que este fin de semana tuvo fecha libre.

Posibles formaciones

-San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni y Malcom Braida; Iván Leguizamón, Federico Girotti y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insua.

-San Martín (SJ): Mariano Monllor; Alejandro Molina, Abel Masuero, Agustín Heredia y Leonel Bontempo; Manuel Llano, Nicolás Pelaitay, Francisco Grahl y Alexis Vega; Sebastián González y Marcos Arturia. DT: César Monasterio.