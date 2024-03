Un arranque prometedor, con el respaldo de los buenos resultados y la victoria como visitante del sábado pasado en Mendoza han marcado de la mejor manera el camino de inicio del Atlético San Martín en la "Zona A" de la Primera Nacional. Sin Jonathan Zacaría lesionado, pero con la recuperación de Maximiliano Casa, en el Pueblo Viejo es un hecho que para jugar este domingo a las 19 contra Ferro, el técnico Pancho Martínez repetiría los mismos once que se dieron el gusto de vencer a Deportivo Maipú en Mendoza por 2-0: Matías Borgogno bajo los tres palos; Alejandro Molina, Gonzalo Heredia, Agustín Sienra y Dante Álvarez en defensa; Santiago López García, Nicolás Pelaitay, Lautaro Escalante y Maximiliano Gutiérrez en la mitad de cancha; y Maximiliano Casa y Nicolás Franco en la delantera.

En el trabajo de la semana se esperó la evolución en su recuperación de Sebastián González que había sufrido un microdesgarro. Aún así, el entrenador verdinegro se fue inclinando por sostener el modelo y los nombres que puso en Mendoza, con Lautaro Escalante en reemplazo del lesionado Zacaría en el flanco izquierdo del mediocampo sanjuanino. Una pequeña molestia física había puesto entre interrogantes la presencia de Maxi Casa, pero el delantero se recuperó y tendrá titularidad ante Ferro.

Nahuel Viñas, quien dirigió a San Martín en el debut, será el juez el domingo a las 19 horas en Concepción ante Ferro.

El Verdolaga, que viene de empatar como local ante Arsenal como local, es dirigido por Jorge Cordón. Uno de los conocidos para San Juan es Claudio Mosca, de pasado en San Martín. El volante se refirió al presente del equipo, que mejoró después de un mal arranque de campeonato: "Estamos encontrando nuestra mejor versión. Hay mucho por corregir, pero creo que estamos bien encaminados", contó.

Asimismo, sobre su rendimiento personal, Mosca reconoció: "Estoy lejos del nivel que pretendo, pero voy mejorando partido a partido". Hasta el momento, el jugador fue titular en las cuatro fechas del torneo. Por último, el mediocampista del Verde habló del choque con San Martín de San Juan: "Es un rival y una cancha difícil, pero Ferro tiene que salir a ganar en todos lados. Intentaremos repetir lo de Tucumán".

Abren la fecha 5

Nueva Chicago y Rafaela abrirán hoy la quinta fecha de la Primera Nacional torneo "Carlos Timoteo Griguol", en un partido válido por la Zona B. La programación completa con días, horarios, zonas y TV es la siguiente: Sábado:A las 17: Tristán Suárez-Alvarado (A); All Boys-Güemes (S) (A); Estudiantes BA-Almagro (Interzonal); a las 19: Agropecuario-Gimnasia de Jujuy (A); 19.15: Brown de Adrogué- Defensores de Belgrano(B) (Direct TV). Domingo: s las 17: Chacarita-Talleres (RE) (A) (a puertas cerradas); Temperley-Chaco For Ever (B); Mitre-Atlanta (B): Gimnasia de Salta-Defensores Unidos (B); Aldosivi-Almirante Brown (B); Arsenal-San Miguel (A); Guillermo Brown- Deportivo Maipú (A); Deportivo Morón-San Telmo (B); 20: Patronato-Racing de Córdoba (A) y 21.30: Estudiantes de Río IV-Colón (B) (TyC Sports).

Lunes: A las 21.10:San Martín (T)-Quilmes(A) (TyC Sports),

Martes: A las 17: Nueva Chicago-Chaco For Ever (B) (suspendido de la 4ta fecha se jugará en dos tiempos de 23 y 22 minutos, respectivamente) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza- Deportivo Madryn (B) (TyC Sports)