Intento. Raúl Iberbia marca el remate de uno de los puntas del Deportivo Morón. San Martín mejoró su producción pero no le alcanzó para ganar aunque sigue invicto jugando fuera de San Juan.

Tal vez sea el momento de empezar a ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Es que Atlético San Martín volvió a cerrar una fecha más sin ganar pero tampoco perdió y eso, en la Primera Nacional, no es un detalle menor si es que se le agrega el plus de que fuera de San Juan, el invicto sigue. Pero claro, es necesario darle valor a todo esto con una victoria. Pero esta vez, el duro Deportivo Morón fue el escollo y San Martín lo pudo pasar empatando 1-1. Sufriendo el primer tiempo pero jugando más a lo que se espera de este equipo en el complemento. Arrancó torcido porque cuando amagaba con acomodarse para manejar los tiempos y la pelota, un cabezazo desafortunado de Monteseirín abrió la cuenta para el Gallito que no había hecho nada para eso. San Martín sintió ese golpe y perdió la lucidez con la que había encarado el partido. Siguió adoleciendo de juego, perdió profundidad y para colmo, sufrió un par de contras de Morón que Ardente controló para sostener esa mínima desventaja.

Pero en el complemento, San Martín fue otro. Entró a presionar y a los 3" logró el empate con la aparición de Osorio Botello. Ese 1-1 tranquilizó a todos en el Verdinegro y ahí si, pudo jugar mejor. Sostuvo la pelota, buscó por los costados, generó un par de chances y estuvo a un paso de llevarse todo. Le faltó definición a Gonzalo Ramírez y en otra a Palacios Alvarenga que podrían haber cambiado la historia. Morón tuvo las suyas pero se topó con Ardente que respondió siempre bien.

El empate ya no gusta en Concepción pero de visitante, todo en la Primera Nacional se valoriza de otra forma. Córdoba, Carlos Casares y ahora Morón fueron las escalas en las que San Martín ya cosechó empates y en Santiago del Estero festejó su único triunfo de lo que va de la temporada. Ahora, en San Juan todos esos puntos cosechados, necesitan el espaldarazo de una victoria que lo reacomode en las posiciones y le redefina su nuevo estilo. San Martín está en ese proceso y a la hora del análisis, habrá que ver el vaso medio lleno o medio vacío.

Presión. Monteserín le gana a Pérez Godoy, de Morón. San Martín empezó perdiendo, reaccionó y pudo igualar.

TRAS EL PUNTO

Grelak puso la forma por todo el resto

Pasó el tercer empate consecutivo del ciclo Grelak en San Martín y para el entrenador, esta igualdad en Morón tuvo otro valor. Tal vez más por la forma en la que el Verdinegro lo empató más que por el punto estadístico en sí, que marca que aún no perdió de visitante en una categoría que es más que compleja.

"En la primera parte sabíamos lo que es Morón. De su poderío en pelotas detenidas y el vértigo para sus contras. Quedamos expuestos a eso y la terminamos sufriendo pero reaccionamos en el complemento y San Martín mostró más de lo que pretendemos. Fuimos más protagonistas, tuvimos la pelota y encontramos esa profundidad que para mí es indispensable para aspirar a ganar un partido. Mas adelante será valorado el punto pero necesitamos ganar de local y eso se conseguirá solamente con trabajo. Tenemos que seguir".

TRABADO. En Morón, San Martín recién pudo jugar más en el complemento y ahí logró empatarlo.

>> EN RÍO CUARTO

Estudiantes no pudo acortar la diferencia

Estudiantes de Río Cuarto igualó 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero y comparte con Atlanta la segunda posición de la zona A de la Primera Nacional, que continuó con la sexta fecha. La igualdad le permitió a los cordobeses ubicarse en el segundo lugar, con 13 puntos, a cinco del líder Estudiantes de Caseros, que ganó los seis partidos que jugó.

En tanto Sarmiento de Junín recibirá hoy a Gimnasia de Mendoza con el objetivo de recuperar la punta de la Zona B, mientras que Platense hará lo propio ante Belgrano de Córdoba, por la Zona A, en los partidos más atractivos de la continuidad de la sexta fecha de la Primera Nacional. La jornada de lunes comenzará a las 20.15 en el estadio Eva Perón de Junín con arbitraje de Bruno Bocca y seguirá a las 21.10, con transmisión de TyC Sports y Yamil Possi como árbitro.

A las 20.30 en Tandil, por la Zona B, Santamarina recibirá a Defensores de Belgrano.