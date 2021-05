Cuidando cada detalle y sabiendo que no hay opción de error dentro del status sanitario, el plantel de Atlético San Martín retomó en la mañana de ayer el trabajo de cara a lo que se espera será el reinicio del torneo de la Primera Nacional a mediados del próximo mes de junio, siempre que acompañen las circunstancias epidemiológicas. En Chimbas, pasadas las 9 de la mañana, el grupo que encabeza Paulo Ferrari arrancó con su trabajo, separando al plantel en varios grupos para evitar cualquier posible contagio o situación que encierre peligro con el covid-19. El trabajo de este primer día post confinamiento consistió en tareas de reacondicionamiento físico y algunas evaluaciones mínimas para todos, con pasadas de de coordinación y velocidad. Luego, algo de fútbol con un trabajo reducido. El grupo no tuvo ausentes y solamente los lesionados que siguen en recuperación de sus problemas físicos trabajaron diferenciado. El defensor Alejandro Molina, quien venía en recuperación de un desgarro, tendrá este tiempo a favor para completar su rehabilitación y quedar ya nuevamente a las órdenes del entrenador Verdinegro. Otro de los que podrá recuperarse totalmente es el delantero Lucas Campana quien había quedado fuera de los once titulares la semana pasada por una molestia muscular previo al viaje a Deportivo Morón. El resto, sin novedades importantes y todos sabiendo que el cuidado en todo sentido será clave para que no estalle un foco de contagios en el seno del plantel.

El plantel volverá a entrenar hoy desde las 9,30 en el predio Emmanuel Mas.

Los tiempos para San Martín se ajustarán a un cronograma más que estricto y hoy, nuevamente desde las 9.30 volverán a entrenar de la misma manera en el predio Emmanuel Mas de Chimbas. Teniendo en cuenta que la chance del regreso de la competencia sería para el 12 y 13 de junio próximos o tal vez una opción de jugar entre lunes 7 y miércoles 9, los trabajos de la próxima semana ya apuntarán directamente a la parte futbolística. En un principio se especula que la vuelta a la cancha sería contra Deportivo Morón por la fecha 11 como visitante pero surgió la posibilidad de saltear esa fecha y que la vuelta sea directamente en la fecha 12, cuando San Martín recibiría a Ferro en San Juan, dejando la fecha 11 postergada y para reprogramar. Aunque todo eso está por verse.

Federal A: Peñarol comenzó a medias



Tras la confirmación de los permisos para poder regresar a los entrenamientos y la generación de las correspondientes autorizaciones, el plantel de Sportivo Peñarol inició a medias sus trabajos ya que se movieron en el complejo Horizonte, en Marquesado, donde está alojada la gran mayoría de los futbolistas y el cuerpo técnico que encabeza Salvador Mónaco. Hoy, se evalúa la chance de ya hacerlo en la cancha de la calle Tucumán, siempre respetando todos los cuidados sanitarios impuestos en el protocolo.

El que continúa su preparación aún con algunos problemas de escenario ya que la cancha del estadio Puyutano está siendo preservada, es Desamparados que ya había comenzado el miércoles y ayer volvió a entrenar pensando en un hipotético regreso del Federal A para el 12 y 13 de junio.