La Selección Argentina tuvo en la tarde de este viernes, en el predio del Fluminense, el último entrenamiento de cara a la final de la Copa América 2021 ante Brasil, que se disputará este sábado en el Estadio Maracaná y con la transmisión de TyC Sports. A estas horas, son varios los interrogantes en relación al equipo que saltará a la cancha: en principio, hay diez nombres para ocupar cinco puestos.

En la práctica de hoy trascendió que probaron al Cuti Romero, quien se perdió los últimos partidos por una distensión en su rodilla y es difícil que llegue. Lionel Scaloni, como hizo en los últimos partidos, no le confirmó el equipo a los jugadores y mantendrá charlas individuales con el correr de las horas.

El sector defensivo es en el cual se plantea el grueso de las incertidumbres. De los cuatro lugares, solo hay uno que está definido: el de Nicolás Otamendi.

En el lateral derecho, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se disputan el puesto. A pesar de no tener la mejor actuación ante Colombia, donde sufrió los desbordes constantes de Luis Díaz, el ex Boca sería ratificado y continuaría de arranque, ya que el ingreso del ex River ante el combinado cafetero tampoco convenció al DT.

La banda izquierda también tiene su lucha, como lo fue a lo largo de toda la Copa América: Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico. El cuerpo técnico confía en los dos y por el momento no hay mayores indicios de quien será titular. La faceta defensiva del lateral del Ajax le daría una leve ventaja ante un rival de jerarquía y ofensivo como Brasil, pero, al mismo tiempo, la profundidad del ex Racing en el ataque también puede ser un arma para lastimar al local, lo que hace que la pelea sea muy pareja.

Cristian Romero o German Pezzella es otra de las dudas de Scaloni. Lo cierto es que el central del Atalanta mejoró de su lesión en la rodilla pero todavía no se encuentra al ciento por ciento. Aquí el DT deberá tomar una decisión: arriesgar al Cuti, a quien considera titular y pieza clave, o sostener al jugador de la Fiorentina. Si se inclinan por el primero, será por el hecho de tratarse de una final y la trascendencia de la misma, ya que en otras circunstancias no jugaría.

En el mediocampo, Guido Rodríguez escaló algunas posiciones en la consideración del entrenador y su lugar en el once no correría riesgos, sobre todo considerando el rival que tendrá la Selección enfrente, que hará más que relevante su tarea defensiva. Entonces, el interrogante aquí estaría entre Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, ya que Rodrigo De Paul continuaría en la alineación inicial.

La presencia de Lionel Messi y Lautaro Martínez están confirmadas, pero el tercer atacante podría ser Ángel Di María en lugar de Nicolás González. El futbolista de Paris Saint-Germain dejó buenas sensaciones con su ingreso en el último compromiso -como también en los anteriores- y tiene chances de ir de arranque, aunque si finalmente no lo hace seguramente tendrá minutos en el encuentro.

El probable equipo de la Selección Argentina ante Brasil

La Selección Argentina podría comenzar la final de la Copa América con: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Pezzella o Romero, Otamendi, Tagliafico o Acuña; De Paul, Guido Rodríguez, Paredes o Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Di María o Nicolás González.