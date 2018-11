Baja sensible. Ignacio Scocco se perderá la revancha por la final de la Copa Libertadores y entonces River se queda sin un reemplazante ideal para el suspendido Rafael Santos Borré.

El delantero de River Ignacio Scocco quedó descartado ayer para la gran final ante Boca del sábado en el Monumental por la definición de la Copa Libertadores porque se resintió de la lesión en el gemelo derecho.



Scocco participó de la práctica de fútbol dispuesta por el entrenador Marcelo Gallardo en el predio River Camp de Ezeiza, donde compartió la delantera con Lucas Pratto unos minutos, pero finalizó la misma con molestias.



El cuerpo médico de River confirmó la "lesión muscular en el gemelo derecho" mediante un parte escueto que disipó cualquier tipo de duda al respecto.



El ex Newell"s se lesionó el 3 de noviembre pasado en la derrota ante Estudiantes por 1 a 0 como visitante por la Superliga y desde entonces se entrenó de manera diferenciada.



El estado físico de Scocco fue una de las noticias más comentadas en el "Mundo River" en la semana porque no pudo estar en el partido de ida en La Bombonera y además el colombiano Rafael Santos Borré fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



Con la baja de Borré, la vuelta de Scocco se imponía, pero "Nacho" no pudo entrenarse con normalidad y se alejó de la consideración del entrenador.



La ausencia de Scocco y Borré implicará para River una nueva merma en la posibilidad de gol. El colombiano no solo preocupa a los defensores rivales y resulta muy útil en la recuperación del balón.



El "Muñeco" probó ayer variantes en la formación con diferentes esquemas y nombres.



La práctica realizada en Ezeiza arrancó con cinco defensores: Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco.



Luego, dispuso la salida de Martínez Quarta y en su lugar ingresó el volante Enzo Pérez. quien desarticuló la línea de cinco defensores, y adelantó en el campo a Gonzalo Martínez, más cerca de Lucas Pratto, el único delantero.



Poco después, Gallardo juntó a Scocco con Pratto y el ex Newell"s le dejó su lugar al uruguayo Rodrigo Mora.



La primera formación fue con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Maidana, Pinola y Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; "Pity" Martínez y Pratto.



El segundo equipo se alistó con: Armani; Montiel, Maidana, Pinola y Casco; Enzo Pérez, Ponzio y Palacios; "Nacho" Fernández y Martínez; y Pratto.



La tercera opción registró a: Armani; Montiel, Maidana, Pinola y Casco; "Nacho" Fernández, Ponzio, Palacios y Martínez; Scocco (luego Mora) y Pratto. Más allá de las opciones, la probable formación apuntaría a los cinco volantes con Pratto como única referencia en el área. Los 11 ante Boca serían: Armani; Montiel, Maidana, Pinola y Casco; Fernández, Palacios, Ponzio, Enzo Pérez y Martínez; y Pratto.



El plantel de River quedará concentrado a partir de hoy en la localidad de Cardales con vistas a la definición de la Copa.

La Bombonera latirá hoy



El partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores entre River y Boca se celebrará en un marco completamente albirojo, ya que solo habrá hinchas del Millonario.



Por eso, es que la dirigencia del xeneize diagramó para hoy a las 18 horas un entrenamiento abierto para los hinchas en la propia Bombonera. Se espera una concurrencia masiva y el estadio repleto, como muestra de fidelidad con los jugadores y el cuerpo técnico.

El deseo del Batigol



Gabriel Batitstuta tuvo el privilegio de vestir las camisetas de River y Boca. Su regular labor en el Millonario contrató con el gran recuerdo que dejó en el xeneize. En la previa, el goleador sostuvo que "Soy hincha de Boca y quiero que gane. Soy respetuoso y si gana River, lo voy a aplaudir", sostuvo Bati, que también pidió por la paz: "Que gane el mejor y que no haya líos. Estoy preocupado por el después, porque para los hinchas fanáticos va a ser un antes y un después".

Silencio del Mellizo



El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto (foto), suspendió la conferencia de prensa pautada para después de la práctica de ayer y recién hablaría finalizada la superfinal ante River.



Quienes lo conocen bien al Mellizo saben que su silencio tiene que ver claramente con no dar ningún indicio del equipo y no quiere que alguna declaración suya pueda darle ventaja a un rival que también optó por no hacer declaraciones, ya que ni su entrenador ni sus jugadores hablan esta semana en conferencia de prensa. No quedará otra que esperar la voz del DT xeneize.



De temer



Durante este año, Ignacio Scocco se transformó en una "pesadilla" para el mundo Boca. Fue el auto del segundo tanto (ingresando de suplente) en la final de la Supercopa Argentina en Mendoza para el histórico 2-0 del Millonario.



Mientras que por la actual Superliga, en la 6ta fecha, Nacho marcó el segundo tanto de la Banda en la Bombonera para otro 2-0, que en este caso no valió un título pero sí fue importante.