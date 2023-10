Sudáfrica derrotó esta tarde a Inglaterra por un ajustado 16-15, resultado que le permitió acceder a la final del Mundial de Rugby Francia 2023, instancia en la que dirimirá el título con Nueva Zelanda.



De esta manera, el combinado británico jugará este viernes 26 ante el seleccionado argentino, Los Pumas, por el último escalón del podio del certamen.



En el Stade de France, en Saint Denis, y bajo una lluvia que afectó durante los 80 minutos de partido, los Springboks sacaron a relucir su jerarquía de campeones vigentes y se llevaron la victoria en una arremetida final.



Un penal de Handre Pollard, a los 37 minutos de la segunda parte, dictaminó la dramática victoria sudafricana, luego de que el dominio inglés se extendiera en más de un tiempo y medio.



El encuentro, típico de una semifinal mundialista, resultó de carácter cerrado y poco vistoso para los espectadores neutrales. Los dos equipos se cuidaron más de lo que arriesgaron, apostaron al juego con los pies y a las situaciones de contacto.



En ese contexto, Inglaterra se sintió -casi siempre- mucho más cómodo y exhibió una notable eficacia para facturar en las situaciones propicias que dispuso.



Así, el apertura Owen Farrell sacó renta máxima de una pegada formidable para convertir cuatro penales (Pt. 6m., 10m., 24m. y 39m.) y aportar un drop a los palos (St. 15m.). Al promediar la segunda parte, el equipo del DT Steve Borthwick tackleaba y tackleaba, defendía con autoridad y parecía encaminarse a un triunfo seguro, a partir del 15-6 a favor con el que contaba.



Sin embargo, los Springboks reaccionaron con un scrum que les permitió resarcirse de algunas equivocaciones en el manejo de la bola que mostraron a lo largo del partido. Así, cuando pocos creían en la remontada hubo un try de RG Snyman (St. 35m.), convertido por Pollard y el apuntado penal del apertura que le dio un festejo prolongado.



En la primera mitad, el equipo sudafricano había marcado a través de sendos penales de Manie Libbok (Pt. 18m.) y Pollard (Pt. 35m.).



De esta manera, los Springboks intentarán revalidar el título conquistado en Japón 2019 frente a los All Blacks neozelandeses que en la tarde-noche del viernes vapulearon a Los Pumas, por 44-6. La final en la que ambos seleccionados del Hemisferio Sur irán por su cuarta corona se jugará el sábado en el Stade de France, de Saint Denis.



Un día antes, en el mismo escenario, el seleccionado argentino irá por el consuelo de alcanzar la medalla de bronce ante una Inglaterra, que lo venció por 27-10 en la fase de grupos, en la primera fecha del torneo.





Síntesis



Inglaterra (15): Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Elliot Daly; Owen Farrell (cap) y Alex Mitchell; Ben Earl, Tom Curry y Courtney Lawes; George Martin y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Joe Marler.



Entrenador: Steve Borthwick.



Ingresaron: Theo Dan, Ellis Genge, Kyle Sinckler, Ollie Chessum, Billy Vunipola, Danny Care, George Ford y Ollie Lawrence.



Sudáfrica (16): Damian Willemse; Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian de Allende y Cheslin Kolbe; Manie Libbok y Cobus Reinach; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit y Siya Kolisi; Franco Mostert y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Mbongeni Mbonambi y Steven Kitshoff.



Entrenador: Jacques Nienaber.



Ingresaron: Deon Fourie, Ox Nche, Vincent Koch, RG Snyman, Kwagga Smith, Faf de Klerk, Handré Pollard y Willie le Roux.





Tantos en el Primer Tiempo: 6m., 10m., 24m. y 39m. penales de Farrell (I); 18m. penal de Libbok (S); 35m. penal de Pollard (S).



Tantos en el segundo tiempo: 13m. drop de Farrell (I); 35m. try de Snyman convertido por Pollard (S); 37m. penal de Pollard (S)





Cancha: Stade de France, Saint Denis.



Árbitro: Ben O'Keefe (Nueva Zelanda).



Asistentes: Mathieu Raynal (Francia) y Paul Williams (Nueva Zelanda)