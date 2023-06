Los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry quedaron entre los 16 mejores jugadores de Roland Garros, al sortear ayer sus partidos de la tercera ronda del Grand Slam de París, disputado sobre canchas de polvo de ladrillo. Cerúndolo, el mejor tenista "albiceleste" de la actualidad y 23ro preclasificado del torneo, eliminó al noveno favorito, el estadounidense Taylo Fritz, por 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 en dos horas, 50 minutos en el court Suzanne-Lenglen. En la siguiente ronda se enfrentará al danés Holger Rune, número 6.

"Jugué un partidazo, Taylor es un gran rival, top ten. Le cuesta la defensa y sabía que debía atacarlo para no dejarlo jugar tan cómodo porque si no se me iba a complicar. Al principio me costó pero por suerte puede confirmar todo lo que estoy haciendo esta temporada", celebró el argentino, quien cumple su mejor actuación histórica en un torneo grande.

Cerúndolo se topará ahora con Rune, finalista este año de los Masters de Roma y Montecarlo y ganador del ATP 250 de Múnich. El danés le puso punto final al sueño del argentino Genaro Olivieri, a quien le ganó 6-4, 6-1 y 6-3 en 1 hora, 58 minutos en la cancha principal Philippe-Chatrier.

Fue la cuarta victoria de Cerúndulo frente a rivales del top ten en siete partidos disputados este año.

Por su parte, Etcheverry, quien protagoniza en París la actuación más importante de su carrera, avanzó a los octavos de final tras imponerse con holgura sobre el croata Borna Coric por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-2.

Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, empleó tres horas y tres minutos para imponerse en sets corridos sobre Coric (16), un rival al que ya había vencido en los cuartos de final del Challenger de Perugia del año pasado por 6/4 y 6/3.

"Gracias a mis abuelos juego al tenis, me bancaron gran parte de mi carrera, pude regalarles este momento y eso es algo maravilloso", expresó el platense luego de su victoria.

El próximo rival en el camino de Etcheverry en París será el japonés Yoshihito Nishioka (33).