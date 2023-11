El TC 2000 anunció ayer el cronograma de la penúltima fecha, que inicialmente iba a correrse en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello pero que será en Paraná. Luego de que la Comisión Deportiva Automovilística no habilitó el complejo de la Quebrada Rugiente, el piloto sanjuanino en la categoría con mayor desarrollo tecnológico de Sudamérica, Fabricio Persia (Citroen C4 Lounge), lamentó la situación, a la vez que palpitó lo que se viene.

"Me da tristeza no poder estar en El Zonda, sobre todo porque era una fecha muy especial para nosotros. Hacía bastante que no había pilotos sanjuaninos de TC 2000 corriendo en casa y por eso en el equipo nos estábamos preparando con ilusión. Además, San Juan se identifica mucho con la categoría, que ha tenido grandes representantes como Henry Martín y Fabián Flaqué. No sé bien cuál fue el motivo para no autorizar el autódromo, ya que las obras se estaban desarrollando. Ojalá que pronto pueda darse el regreso", expresó Fabricio.

La semana pasada, la CDA, la entidad fiscalizadora del TC 2000, le bajó el pulgar al Zonda ya que entendió que "no daban los tiempos para llegar con las obras solicitadas". Había expectativa por la vuelta al ruedo del circuito, que no tiene carreras desde septiembre de 2019.

Así, la sede reemplazante es el autódromo Ciudad de Paraná, en el que el TC 2000 disputará la clasificación el sábado, a la vez que el domingo habrá dos finales. "Llegamos confiados. Sabemos que tenemos un auto competitivo. El motor empezó a andar bastante mejor y si bien en los 200 Km de Buenos Aires no tuvimos una buena clasificación fue porque el piso del auto se rompió. Así es que ahora esperamos poder redondear una buena fecha y demostrar que estamos bien", aseguró el piloto del SDE San Juan.

Precisamente, el equipo sanjuanino viajará completo a Entre Ríos pues también correrá Ariel Persia, el representante en el TC 2000 Series. El mayor de los hermanos viene de ganar en Buenos Aires y este fin de semana buscará repetir. El Series tendrá clasificación y Sprint el sábado, mientras que la final será el domingo.

Ariel (Citroen C4 Lounge), quien marcha sexto en el campeonato, integra el lote de pilotos que más puntos sumó en relación a la cantidad de carreras disputadas, ya que tiene 178 unidades en siete capítulos (estuvo ausente en tres). Es decir que promedia 25,4 por fecha, mientras que el líder Mateo Polakovich tiene 260 puntos en 10 corridas (26 de media).

Los horarios de la 11ma fecha

En reemplazo de San Juan, el TC 2000 correrá este fin de semana en Paraná junto al TC 2000 Series (y la Fórmula Nacional). El sábado, el TC 2000 y el Series tendrán entrenamientos desde las 9,15. Luego, el Series clasificará a las 14,25 y a las 16,30 correrá el Sprint (8 vueltas). El TC 2000, en tanto, afrontará su clasificación a las 15,40. El domingo, el TC 2000 largará la Final 1 a las 9,40; mientras que la Final 2, junto al Series, será a las 11,40.