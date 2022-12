El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, descontó ayer la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección argentina y adelantó que el acuerdo será firmado cuando regrese al país, tras partir ayer a Mallorca por cuestiones familiares.

"No tengo dudas de que Scaloni va a seguir siendo el DT de la Selección argentina. Los dos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer (por el domingo) mismo", aseguró durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno de San Juan.

Tapia anunció en septiembre pasado, durante la última gira del equipo antes del Mundial de Qatar, un consenso para sellar la permanencia del actual cuerpo técnico, aunque Scaloni fue cauto sobre esa posibilidad luego de conseguir la consagración ante Francia en Lusail.

El DT eludió las respuestas sobre su futuro y los jugadores, en el éxtasis de los festejos por el título, le pidieron al DT que firmara su nuevo contrato mediante cánticos.

Tapia recordó que después del Mundial de Rusia, cuando se alejó Jorge Sampaoli, tuvo que tomar una "decisión difícil" sobre la proyección del seleccionado argentino y puntualizó que "el 99% por ciento no estaba de acuerdo" con la designación de Scaloni.

"No se animaron a decirme que estaba loco pero el tiempo demostró que no estábamos equivocados. Tres títulos en un año y ocho meses. El fútbol ha demostrado que podemos ser felices, creer en alguien y hacer las cosas mejor, todos juntos", resaltó.

Scaloni y su cuerpo técnico tendrían un importante aumento en el salario del nuevo contrato.

Consultado por el criterio para elegir a Scaloni, Tapia repasó: "Siempre de lo malo se aprende algo bueno. El 'Gringo' era parte del cuerpo técnico de (Jorge) Sampaoli y pude ver cómo trabajaba y la influencia que tenía en los jugadores".

"Cuando Sampaoli se va -continuó-, teníamos una fecha FIFA que cumplir y le pedí que dirija. En esos partidos, sin dudas, me terminé de convencer de que era el candidato. Él había entendido que la Selección necesitaba un recambio generacional y lo encaró. Además, conformó un cuerpo técnico muy capaz, compuesto por personas con un gran sentido de pertenencia con la Selección argentina", sostuvo. "Cuando elegimos a Scaloni el 99% pensó que estábamos equivocados o inclusive locos. Pero esta Selección le devolvió la felicidad al pueblo con los tres títulos que ganó", completó.

"Tenemos Selección para 8 o 10 años. (En el Mundial) terminamos siendo la única en la que jugaron todos los jugadores de campo y en ninguno de los siete partidos repetimos formación. Tenemos al mejor cuerpo técnico del mundo en la Selección argentina", declaró el presidente de la AFA en otro tramo de la conferencia. "Tenemos al mejor jugador del mundo, que fue destratado y maltratado. A veces las mezquindades ajenas no nos llevan a reconocer a los que tenemos y por qué los tenemos. Gran cantidad de los logros que tenemos son por nuestro capitán", concluyó.

Seguramente entre Tapia y Scaloni resten algunos detalles a confirmar, sobre todo, en el plano económico del futuro contrato.

REVOLUCIÓN

Si bien Scaloni vive la mayor parte del año en España, más precisamente en Mallorca, donde estableció y formó una familia, cada vez que puede regresa su hogar localizado a unos 40 kilómetros de Rosario, donde de todas formas sigue haciendo las mismas cosas que le gustan hacer en el viejo continente.

En vísperas a las fiestas, por ejemplo se lo observó al entrenador que se subió a su bicicleta, se calzó el traje adecuado para la disciplina, casco y salió a dar unas vueltas. Claro, cuando los habitantes que lo cruzaban en pleno trayecto se dieron cuenta que aquel ciclista era su héroe nacional no dudaron en pedirle una foto, a la cual el DT no evadió. Sin dudas, una muestra más de su perfil súper bajo y humilde, que da toda la impresión no modificará por más que ya sea campeón del mundo a sus 44 años.

UÑAC PONDERÓ A TAPIA

"El mejor presidente de la AFA"

Distinción. El gobernador, Sergio Uñac, le entregó un reconocimiento como ‘Ciudadano ilustre’ a Claudio Tapia durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En una jornada repleta de emociones, Claudio Tapia comenzó la jornada con un reconocimiento más que especial ya que el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, lo distinguió como Ciudadano Ilustre y también se lo homenajeó con una medalla, como persona destacada que visitó la Casa de Gobierno.

El Gobernador puso el foco "en el orgullo y la emoción", reconoció la labor del director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, y los jugadores liderados por Lionel Messi en la consagración argentina e instó a mirar "el proceso de la Selección; no quedarnos con el resultado, sino ir más atrás".

Si bien no hubo anuncio oficial, se espera que la Selección pueda jugar en San Juan en 2023.

Luego, reflexionó sobre la responsabilidad del presidente de la AFA "en el desarrollo del proceso que permitió obtener el mejor resultado, el que los argentinos queríamos. Estoy convencido de que estamos ante el mejor presidente de la historia de la Asociación del Fútbol Argentino".

Continuando, Uñac agregó que "estoy seguro de que esto dará, para los que creemos en el deporte, más alegrías a los argentinos. Gracias por la deferencia de que la copa esté acá, y ofrendarla a la Difunta Correa y a Dios. Bienvenido a tu tierra; cuando se respeta el proceso y la palabra, el resultado será la construcción de una Argentina mejor para todos".

Los elogios del principal mandatario provincial tuvieron de correlato en las palabras del dirigente: "Sin dudas que contar con un amigo como el gobernador Uñac es muy importante para la difusión de este deporte y de los valores que se transmiten.

No tengo dudas de que el camino que marca su gobierno es el que se debe seguir y desde la AFA siempre están las puertas abiertas para sus funcionarios".