De festejo. Chiqui Tapia dijo que ir a la fiesta del Apache fue un acto privado, ya que se trató de un festejo con un amigo.

"Chiqui" Tapia salió a defenderse por haber asistido al cumpleaños de Carlos Tevez, horas después del polémico arbitraje de Boca-San Lorenzo. Fue Matías Lammens quien criticó fuertemente el arbitraje y admitió su "molestia" por la presencia de Tapia en el festejo de Tevez, autor del gol del empate en una fina posición adelantada que no advirtieron el árbitro ni su asistente Hernán Maidana. "Soy amigo de Carlos y si Boca perdía hubiera ido igual. Son actos privados, ¿por qué no puedo ir al cumpleaños de un amigo? No sé qué quieren decir cuando declaran esas cosas", expresó Tapia.



"Fui hasta China con mi familia para festejar un Día del Amigo con Tevez. Le damos de comer a la sociedad con cosas que no tienen nada que ver", agregó. "Cuando uno declara así, lo hace con cierta intencionalidad. Tiene que ser cuidadoso. Si buscamos instalar algo, no está bien. Primero, hay que hacer una autocrítica profunda y después salir a hablar. No sólo cuando el resultado deportivo no es el que esperamos", apuntó.



Si bien dicen tener una buena relación, Tapia y Lammens arrastran muchas diferencias desde la pelea por la presidencia de AFA dado que el presidente de San Lorenzo apoyaba la candidatura de Marcelo Tinelli, antes de que este se alejara de la dirigencia futbolísticas.



El sanjuanino también insistió en que la versión de la "guardia alta" que instaló el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, semanas atrás "no aporta nada".



"Hay que trabajar en las cosas que pueden cambiar el fútbol. Puede haber errores pero no hay mala intención", aclaró el mandatario que asumió la conducción de AFA en marzo del año pasado.