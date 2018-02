Listo. "Cachete" Morales regresó a Tigre y aseveró que tienen que ganarle a San Martín para salir del fondo de la tabla y mejorar también el promedio.

Diego "Cachete" Morales enfrenta su tercera etapa en Tigre, donde espera debutar y si es el próximo lunes ante San Martín mejor. Y por ello en la previa definió al club Matador como su "segunda casa", se refirió a la caída con Banfield de la fecha pasado como que "fue un golpe duro pero sé que podemos salir", y la remató en referencia el partido ante el Verdinegro con: "Tenemos que ir a ganar a San Juan".



"Trataremos de sumar para el grupo para poder salir de ahí", afirmó el jugador sobre la difícil situación con el promedio, y anticipó: "Estoy a disposición del técnico, pero no me veo entre los once". Esto en base a que Tigre marcha penúltimo en las posiciones con apenas 8 puntos, producto de un triunfo en 13 partidos, además de estar muy comprometido con el descenso.



Por último, se refirió a la urgencia del equipo después del traspié con Banfield. "Fue un golpe duro pero sé que podemos salir. Tenemos que ir a ganar a San Juan", agregó sobre el desafío.



Tigre todavía no definió el equipo y es por ello que "Cachete" se ilusiona con ser titular.