No es por la juventud o el impulso de la edad, a la luz de los resultados y la forma de conducción, se trata de un estilo, una forma de correr que tiene Tobías Martínez (Chevrolet) de ir para adelante bajo cualquier circunstancia. Líder del campeonato en el TC Pista, el piloto sanjuanino puede especular, pensar en los puntos o no arriesgar de más, pero eso en pista no pasa y Martínez sale a buscar las carreras. En el autódromo de San Nicolás lo demostró una vez más al adjudicarse la 12da fecha anual, que corresponde a la segunda de la Copa de Plata, lo que representó su quinto triunfo en la temporada y el segundo consecutivo. Además, no pudo ser mejor el domingo ya que sus dos principales rivales en el campeonato quedaron relegados y Tobías ahora tiene nada menos que 54 puntos de ventaja, a falta de tres carreras para el cierre del año.

"Estoy contento con el resultado. Era una final muy difícil porque todos los que peleamos el campeonato largábamos adelante. No especulé porque si bien pienso en los puntos también creo que a las carreras hay que salir a buscarlas", expresó Tobías, quien avanzó tras largar segundo en la final, una recuperación de puestos que también había generado en la serie del sábado, la cual ganó luego de partir desde el tercer lugar.

El sanjuanino se impuso con un acumulado de 33m35s349/1000 y fue escoltado por Agustín Martínez (Ford) a 1s761/1000 y Rodrigo Lugón (Ford) a 2s122/1000, en una carrera que tuvo un momento de inflexión tras el primer ingreso del Auto de Seguridad.

Hasta entonces, Tobías marchaba detrás de Lautaro De la Iglesia, quien de esa manera le descontaba puntos en el campeonato. Sin embargo, en el reinicio, Martínez tomó la punta y un par de vueltas después De la Iglesia abandonó por una falla eléctrica.

Luego, el otro escolta, Facundo Chapur debió ingresar a boxes para limpiar el parabrisas (una gran mancha de barro) y de esta manera también quedó fuera de la zona de puntos gordos.

Adelante. Martínez logró mantenerse adelante tras el ingreso de un Auto de Seguridad. Hubo una multitud siguiendo la carrera en San Nicolás.

Así, el sanjuanino, quien pudo retener el liderazgo luego de otro Auto de Seguridad, no sólo que sumó todos los puntos de la final sino que pasó a tener nuevo escolta en la Copa de Plata. Ahora, Martínez manda con 131 puntos y es seguido por Agustín Martínez, con 77; mientras que detrás quedaron Chapur, con 67; y De la Iglesia, con 66.

La diferencia de 54 puntos es más que importante y si bien quedan dos fechas con puntaje normal (47 unidades en total en cada una) y el GP Coronación del Villicum que entregará 50% extra, Tobías se frota las manos.

"Hemos logrado un buen trabajo en conjunto con el equipo. El auto va muy bien y por eso debemos seguir sumando, sin bajar los brazos", destacó.