Mañana empezará la temporada de pista 2022, posiblemente la última que íntegramente se desarrolle en el velódromo 'Héroes de Malvinas' de la Municipalidad de Rawson. ¿Por qué la última? Porque se presume que el año próximo estará terminado el nuevo 'Vicente Chancay', que techado y con una pista de 250 metros, está en la recta final de su construcción en la futura Ciudad Deportiva, ubicada en Pocito.

Aunque mucha gente considera que no se podrán comparar ambas obras, una será majestuosa, y atraerá la atención del mundo, porque existe la firme posibilidad que la UCI (Unión Ciclista Internacional) fije allí su Centro para Promoción en América; esta veinteañera pista de 333 metros, con sus fallas originales crónicas que obligan a una refacción periódica, seguirá teniendo actividad. "No todos podrán ir al Chancay", contó hace unos días Armando Ramírez, quien con los chicos de la escuela de su Fundación, entrena a diario en el óvalo a cielo abierto. El popular Planeta, afirmaba su exposición en que para entrenar y competir en la pista de madera hay que cumplir con ciertas normas para cuidar el estado de la superficie. "Las bicicletas deben contar con protecciones en pedales y manubrios, aparte habrá que cumplir con distintos requisitos", por lo que posiblemente no se realicen campeonatos nacionales o internacionales en la pista de Villa Krause, pero si podrán hacerse reuniones de temporada local.

Hablando de eso, de calendario provincial, mañana se iniciará uno de tres fechas, todas allí en Rawson. Esta tarde, en la sede de la Federación (Rawson 860, sur) se recibirán las inscripciones, gratuitas, para la primera cita.

Organizarán el Club Del Bono y el Caucete Pedal Club. A las 09.00 se iniciarán las carreras para infantiles. Desde las 14, 00, los juveniles, y luego los elite.

Ramos fue sexto

El ciclista sanjuanino Rubén Ramos culminó en la sexta ubicación en la carrera de vueltas a los puntos, de los Campeonatos Panamericanos que se están desarrollando en Lima, capital del Perú.

El 'Pelado' Ramos planteó una estrategia de atacar sobre el final, y así lo hizo, cuando faltaban 22 giros se escapó y sacó media vuelta de ventaja, no pudo cumplir el objetivo de alcanzar al pelotón y sumar 20 puntos más, algo que si hizo el brasileño Pereyra, quien fue el único que alcanzó a Ramos, antes del último embalaje, que otorgó puntaje doble, lo superó y sumó 10 puntos claves para quedarse con la medalla de oro en la prueba que contó con la participación de 14 competidores, que completaron 120 giros.