Tiene 20 años y acumula sobre sus piernas muchos títulos nacionales en pista y ruta. Apareció como una tromba ganando todo en los campeonatos infantiles. Juegos Evita y Binacionales, lo contaron entre sus máximos animadores. Se consagró campeón argentino de ruta Sub-23 en el Campeonato de San Juan 2021. También acá, pero en la flamante pista del "Vicente Chancay", colgó de su cuello cuatro preseas, tres doradas: omnium, vueltas a los puntos y eliminación para los sub-23, y una de plata, la lograda en la madison elite, donde corrió en pareja con Agustín Ferrari.

Tomás Eloy Moyano es el ciclista sanluiseño que dejó de ser promesa para ser una linda realidad para un deporte, que aspira a lograr excelencia, trabajando en un escenario como el nuevo velódromo sanjuanino. Está entrenando con la selección nacional, con la idea de sumar su granito de arena a la cuarteta de persecución, una de las pruebas que se disputarán en la pista de madera ubicada en la comuna de Peñalolén, ubicada en el sector sudeste de Santiago de Chile.

Mientras sumaba minutos entrenando en el rodillo, comentó su presente: "Vengo del año anterior que no fue bueno, tuve algunos problemas y me costó encontrar mi mejor forma. Este año estoy haciendo todo para volver a ser competitivo, y pude demostrarlo en el Argentino, lo que me motiva para seguir creciendo", explicó.

Con amabilidad accedió a sacarse el casco y las gafas para las fotos, y contó lo feliz que está de integrar el elenco albiceleste: "Es un honor para mí estar preseleccionado para competir en unos Juegos tan importantes como estos. Sé que estoy entre los cinco que harán la cuarteta. Espero correr, pero si no me toca, seré el primer hincha de mis compañeros. Tengo claro que debo estar preparado para hacer la mejor carrera", contó.

"Tommy" festeja uno de sus triunfos en el velódromo "Chancay", donde se coronó triple campeón nacional en distintas pruebas.

Como todo pibe, quiere comerse el mundo, y sus aspiraciones trascienden las fronteras argentinas. El año pasado estuvo corriendo en un equipo europeo de ruta, pero sufrió una fractura y no pudo completar una temporada normal. "Agradezco al equipo Rower, el apoyo que me da, y espero hacer una buena temporada de ruta para tratar de volver a correr a Europa. "Acá es muy difícil vivir del ciclismo, por eso quiero correr en Europa", afirmó.

Sabe que el camino es largo, pero está decidido a emular a grandes ruteros, que también se destacaron en la pista, como el colombiano Fernando Gaviria (campeón mundial de omnium), el británico Bradley Wiggins (ganador del Tour de Francia 2012), o el italiano Filippo Ganna, multicampeón en persecución y de crono en ruta. "Todos ellos marcaron el camino, que me gustaría seguir", culminó.

> El ciclismo disputa 7 medallas en juego

En Santiago se disputarán sólo las pruebas de pista que se incluyen en los Juegos Olímpicos, cinco en total. En las del área velocidad son tres: keirin, velocidad y velocidad por equipos. En tanto que en las de fondo, sólo se disputan el omnium y la persecución por equipos. Mientras que en la ruta se correrán la contrarreloj, donde participará Laureano Rosas, y la prueba en pelotón para la que están inscriptos Rosas y Eduardo Sepúlveda.