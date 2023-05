En tierras mendocinas, Universidad no pudo llevarse un resultado positivo a pesar del dominio que tuvo sobre Los Tordos durante gran parte del encuentro correspondiente a la sexta fecha del Top 8 de rugby. Los Pájaros fueron efectivos y ganaron 39-29; mientras que el San Juan RC sufrió una dura goleada de Marista, que se impuso 78 a 26.

Entre Universidad y Los Tordos, lo mejor del partido se vio en la primera etapa en el que ambos equipos pensaron más en ingoal ajeno que el propio. Para los mendocinos marcaron try Facundo Placeres, Sebastián Ibarra, Mateo Pannochia (2), try penal de maul y Juan Arnut. Además, Juan Cruz Reyes metió dos conversiones y un penal. Por el lado de la Uni, Rodrigo Mattar, Diego Muy, Lucas Nefa y Joaquín Sánchez marcaron try, mientras que Neffa sumó dos conversiones y un penal y Gerónimo Pastore aportó otra conversión.

Fue la tercera caída de la U, que lo deja en la quinta posición con 11 puntos; mientras que el líder Marista suma 29. Precisamente, Marista sumó puntos importantes al derrotar al San Juan por 78 a 26.