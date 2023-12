Acá no hay vueltas. Si gana UVT, sale campeón. Si el que festeja esta noche es Valenciano, tendrán que jugar un tercer y decisivo partido el viernes. Lo cierto es que la magia del hockey sobre patines otra vez hará deleitar a la muchedumbre hoy, desde las 21.30, en el mítico estadio "Aldo Cantoni".

Será la revancha del choque que disputaron el domingo y que terminó ganando la UVT después de acciones parejas, emotivas y de buen nivel hockístico. El trinitense ganó 3-2 aprovechando su alto poder de efectividad en el primer tiempo. Y Valenciano, que supo reaccionar y llegó a ponerse a sólo un gol en el complemento, estuvo cerca de la hazaña pero no le alcanzó.

Hoy el tema es más complicado para La Barraca. Es que no tiene otra alternativa que ganar para seguir con sus sueños de ser campeón. Hay que recordar que, como es tradicional en este tipo de partidos, de darse una igualdad en el tiempo regular, se jugará alargue y, de persistir la igualdad, se ejecutarán penales para definir el resultado.

Encima Valenciano sufrirá esta noche una baja sensible: Rodrigo Ferruccio. El hijo del DT Juan sufrió un esguince en el tobillo de la pierna izquierda en el segundo tiempo del partido del domingo. Como no se recuperó, no estará en cancha. El resto de los jugadores de La Barraca volverán a ser los mismos, lógicamente buscando revancha tras aquella ajustada derrota en el primer partido.

Por el lado del Comunitario no habrá cambios. El DT Diego Sánchez seguramente confiará en los mismos para el equipo titular. En UVT son conocedores que su rival es el necesitado y que los nervios y el reloj le jugarán en contra a medida que transcurra el partido. Una eventual derrota puede que influya en sus ánimos pero en cuanto a sus chances para lograr la corona, aún les quedará el partido decisivo.

Otra noche de hockey sobre patines para no perderse. En el escenario cubierto mayor del deporte sanjuanino. Seguro estarán todos.