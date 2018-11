"Me cuesta creerlo. Esto es lo que tanto busqué y ahora siento que no caigo", confesó Mauricio Quiroga ayer, emocionado hasta las lágrimas y aún en el autódromo de La Rioja. El piloto sanjuanino logró coronarse campeón en la categoría Stockbike 600cc del Superbike Argentino, tras ganar en la última fecha. De esa manera le puso el moño a una temporada plagada de satisfacciones pero también de esfuerzos, ya que Quiroga hasta pidió un préstamo para poder correr.



Mauricio había ganado el sábado, en la prueba correspondiente a la novena fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, y pasó al frente del certamen luego de que el líder hasta entonces, el bonaerense Hernán Buezas, sufriera una caída. "Hoy (por ayer) salí a hacer una carrera sin fricciones, pensando en el campeonato y tratando de no enredarme en maniobras que me perjudicaran. En las últimas vueltas venía segundo, pero no pude con mi genio y decidí arriesgar un poco en un frenaje, quedé primero y al final se me dio la victoria también", expresó. Detrás suyo entonces quedó Buezas, mientras que en tercera lugar se ubicó el cordobés Alberto Cañadas.



Quiroga corría hasta el año pasado en la categoría de 250cc, la Moto3, hasta que el dueño de un equipo (DyM) le vio condiciones para manejar una unidad de mayor cilindrada y le propuso saltar a la Stockbike 600cc. "Pese a que el presupuesto era bajo para esa categoría, con esta crisis me costó mucho juntarlo. Gracias a los sponsors logró tener una parte, pero a veces los números no dieron y por eso fue fundamental el apoyo de mi familia, que también hicieron muchos sacrificios", expresó el sanjuanino.



"Vendimos empanadas, organizamos rifas y en una fecha hasta tuve que pedir un préstamo para cubrir los gastos, que de hecho sigo pagando en cuotas. Y no me da vergüenza decir que con mi esposa hace un año que ni ropa nos compramos con tal de ahorrar cada peso. Pero afortunadamente no nos quedamos con las manos vacías y logramos el campeonato", apuntó.



Ahora, con el título en mano, Mauricio Quiroga tiene el pase para correr el año que viene en una de las dos categorías más importantes del país, la Superbike o la Super Sport. "Eso es un sueño, porque ahí están los pilotos top del país, los equipos oficiales, está lo mejor incluso de Sudamérica. Hay una posibilidad de correr en la Super Sport (con motos de 600cc, mientras que en la Superbike las unidades son de 1.000cc), pero todo va a depender del presupuesto", adelantó el flamante campeón.

En familia. Mauricio Quiroga celebró con toda su familia, de quien destacó el apoyo para poder competir.



Un buen año



Los otros pilotos sanjuaninos en el Superbike Argentino completaron el certamen. En R3Cup, Juan Ignacio Rodríguez quedó séptimo, mientras que no pudo engrillar Carlos Morales. A su vez, Gabriel Moreno fue 6to en Moto3.