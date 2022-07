El inobjetable título del Oficial 'Torneo de Invierno' de Unión se vio manchado por algunos de sus propios hinchas, esos que quisieron ser 'protagonistas' de los festejos y quizá le hayan generado un enorme dolor de cabeza al club de sus amores en el futuro inmediato. Es que la invasión de los fanáticos del domingo pasado en el Bicentenario, tras el 2-1 sobre Abertastain, derivó en serios incidentes con la policia (hubo cinco detenidos) e incluso algunos cruces con hinchas del Naranja. Además, un defensor pocitano recibió un golpe de puño en la boca por parte de una simpatizante del Azul. Esas imágenes generaron un gran descontento en el ambiente local del fútbol y el presidente de la Liga, Juan Valiente, tiene la decisión tomada de actuar de forma enérgica en consecuencia.

Con 51 días al frente de su gestión, el por ahora también presidente de Desamparados quiere una sanción 'bisagra' para Unión. En particular para sus hinchas, que fueron los que justamente ingresaron el campo de juego tras el último pitazo de Sebastián Fenández. La idea de Valiente es que los simpatizantes del Azul no puedan ir por algunos partidos a ver a su equipo en condición de local por el certamen doméstico que arranca el próximo sábado. La premisa del presidente es que el Azul juegue a puertas cerradas, lo cual derivará en una pérdida a nivel económico para el club ya que no tendrá expendio de entradas. Pero Valiente es conciente que una medida de este calibre, que no se da en el fútbol sanjuanino hace varios años, debe tener respaldo político. Por eso su intención es convocar a una reunión de los presidentes de los clubes locales, en teoría para el próximo viernes, buscando exponer la idea de la sanción y entre todos convalidar una medida que siente un enorme precedente. Anoche la Liga tuvo su reunión habitual del Consejo Directivo donde cada institución está representada por un Consejero, pero Valiente pretende llevar adelante cuanto antes una de sus ideas primordiales al asumir: la creación del Comité Ejecutivo de la LSF. En el Comité estarían el presidente de la Liga y los máximos directivos de cada club. La intención sería reunirse una vez por mes, aunque los disturbios del domingo en Pocito pueden que adelanten los tiempos.

Unión viene teniendo en la cancha un andar estupendo a tal punto que conquistó los últimos dos títulos domésticos: primero la Copa de Campeones y el fin de semana el Oficial de Invierno. Sus hinchas vienen produciendo grandes recaudaciones, por ende impedirles ir a los partidos del Azul en casa sería una complicación para las arcas de la institución. Hoy es Unión el que pagaría un problema generado por sus fanáticos, pero mañana puede ser otro club. De ahí, Valiente quiere ampararse en el consenso para tomar una medida fuerte que cuenta con el aval reglamentario, pero que a menos de dos meses de asumir la conducción generaría, seguramente, algún resquemor.

A su vez y debido a la magnitud de los incidentes del domingo es que nuevamente se puso sobre la mesa el tema de implementar un recurso que en Primera División de la AFA es clave: el derecho de admisión. En ese sentido, el encargado del operativo policiall de la final, Roberto Cepeda, manifestó ayer en Radio Sarmiento que "estas situaciones se solucionarían con la implementación del derecho de admisión. Creo que es fundamental que intervenga la Justicia de Faltas y tome medidas. Ahora la Justicia de Faltas tendría que decretar el derecho de admisión como penalidad, eso se nos informa y nosotros lo hacemos cumplir". En este organigrama para implementar el derecho de admisión, la Liga debe ser informada de lo que dictamine la Justicia y lleve adelante la Policia, pero no toma la decisión de quién entra y quién no. En la charla entre Valiente y sus pares seguramente será uno de los temas que salgan a la discusión. ¿Qué postura tomarán los directivos? Habrá que esperar, pero el derecho de admisión requiere de la coordinación de muchos ámbitos, algo que por ahora se ve complejo. Aunque la posibilidad de activarlo parece algo más cercana que antes.

Consecuencia

Debido a los incidentes apenas terminó la final, no se pudo realizar en el campo de juego la clásica premiación con la copa para el campeón, en este caso Unión. De hecho, hubo algunos desmanes que incluyeron la pérdida del cartel electrónico de los cambios.

Arranca el Verano

La agenda del fútbol doméstico marca que el próximo sábado empezará la disputa del Oficial 'Torneo Verano', donde se invertirán las localías en el fixture respecto al certamen que concluyó el fin de semana.

De esta forma, anoche en la Liga se programaba la jornada inicial con estos partidos: Atenas-Arbol Verde,

Sarmiento-Del bono, Juventud Zondina-Rivadavia, 9 de julio-Carpinteria, Union-Colón, San Marttín-Trinidad,

Juventud Unida-Alianza, Marquesado-San Lorenzo, Desamparados-Villa Obrera y Peñarol-Aberastain.

En ese sentido, habrá que ver que pasa con el juego de Unión de local ante el Merengue.