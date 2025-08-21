El presidente de Independiente cargó contra los hinchas de la Universidad de Chile: “Un público desquiciado” Néstor Grindetti responsabilizó a la parcialidad visitante por lo ocurrido en la cancha del Rojo. “Corresponde una sanción al club chileno”, afirmó.

Tras los graves incidentes que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América, en medio del partido entre Independiente de Avellaneda y la U de Chile, el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, se refirió a lo ocurrido. “Algo que debería ser una fiesta, como lo fue cuando estuvimos en Chile, con nuestra gente, terminó en una cosa lamentable“, expresó a TyC Sports.

El partido, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado por el enfrentamiento entre ambas hinchadas en distintas zonas del estadio. Se espera, en las próximas horas, que CONMEBOL defina cómo quedará esta eliminatoria.

“Una violencia inusitada, absolutamente injustificada”

Grindetti responsabilizó por lo ocurrido a la hinchada visitante. “Un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos del baño y los arrojaban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada”, cuestionó

Con relación a sus sensaciones tras lo ocurrido, Grindetti dijo estar “con bronca, amargado, angustiado, porque el público de Independiente no se merece una cosa así”.

Consultado sobre el operativo de seguridad, el presidente del Rojo también aseguró que la cantidad de entradas que se entregaron fue la que la CONMEBOL pidió en el intercambio con el club chileno.

Tras referirse a las medidas de seguridad, volvió a tratar el comportamiento de la hinchada de la U. “Lo que no se puede prever es cuando los comportamientos salen de parámetros normales, de un público absolutamente desquiciado”.

“Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente”

Grindetii comentó que estaba en contacto con la CONMEBOL. “Vamos a estar defiendo los intereses de Independiente porque no ha tenido nada que ver (en lo ocurrido). Acá está claro el comienzo del problema, y la continuidad, con un solo público”.

Acerca del parte de detenidos, indicó: “Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable. Es evidente. Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente en todas las instancias que corresponda. Si hay que viajar a Paraguay, vamos a viajar”.

Sobre una posible sanción para algunos de los clubes por lo ocurrido, Grindetti fijó su postura: “Corresponde, claramente, una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidades a Independiente”. Además de los detenidos, según el presidente del Rojo hay “algunos heridos leves y un par de heridos internados, sin riesgo”.