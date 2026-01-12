La Copa de Clubes Campeones se presenta para todo San Juan Este miércoles, en la sala Emar Acosta, todos lo detalles de la edición 59 del torneo más federal de la provincia.

Todo listo, todo resuelto para que San Juan conozca detalles de lo que será la edición 59 de la Copa de Clubes Campeones-DIARIO DE CUYO que desde el sábado 17 comenzará a darle vida la versión número 59 de aquel certamen que nació para unir a todo el mapa de San Juan. Por eso, este miércoles, la Federación Sanjuanina de Fútbol vivirá su día de fiesta cuando presente en la sala Emar Acosta, de la Legislatura Provincial, los detalles del torneo.

Con los 32 equipos ya confirmados, con las ocho zonas definidas, con el primer partido que será en cancha de Atlético General Sarmiento en el corazón de Media Agua, la Copa de Clubes Campeones hoy quedará a la consideración de todo San Juan. Además de poner en cartelera la Copa Senior, la Copa Juvenil Sub 13 y Sub 15 y la Copa Femenina.

A las 19 se recibirán las inscripciones y a partir de las 20 llegará el momento de la presentación formal. Una previa de lo que en cada rincón de la provincia se vivirá desde este fin de semana cuando cada partido se convierta en la fiesta de todos.

En esta edición, el formato será idéntico al de la Copa 2025: fase Clasificatoria a seis fechas, clasificación para los dos primeros de cada grupo. Fase Final: Octavos, Cuartos y Semifinales en partidos ida y vuelta y luego Final, a un solo partido.

LAS ZONAS

Zona A: La Capilla (Calingasta), Huarpes (Sanjuanina), Barrio Andacollo (Ullum) y Villa Borjas (25 de Mayo).

Zona B: La Chimbera (25 de Mayo), Atenas Pocito (Sanjuanina), Del Carril (San Martín) y Def. de Chaparro (Santa Lucía).

Zona C: El Rincón (Caucete), Defensores de Boca (Sarmiento), San Martín (Rodeo), Atl. Rivera (Sanjuanina).

Zona D: Paso de Los Andes (Albardón), Juventud Unida (Caucete), Sportivo Pismanta (Iglesia) y Villa Hipódromo (Sanjuanina).

Zona E: Irigoyen (Santa Lucía), Barrio Colón (Ullum), Gral. San Martín (Caucete) y Arroyito Junior (Angaco).

Zona F: Atl. Sarmiento (Media Agua), Villa Rojas (Rawson), Def. de San Martín (Chimbas), Unión San Damián (Rawson).

Zona G: La Estrella (Jáchal), Punta del Médano (Sarmiento), Atl. Matienzo (25 de Mayo) y San Pedro (Santa Lucía).

Zona H: San Lorenzo (Iglesia), Social Astica (Valle Fértil), Sportivo Racing (Jáchal) y Sportivo Los Berros (Sarmiento).

PRIMERA FECHA

Zona A: La Capilla-Villa Borjas y Huarpes-Andacollo.

Zona B: La Chimbera-Chaparro y Atenas-Del Carril.

Zona C: El Rincón-Rivera y Def. de Boca-San Martin.

Zona D: Paso de Los Andes-Va. Hipódromo y Pismanta-Juventud Unida.

Zona E: Irigoyen-Arroyito Junior y Barrio Colón-Gral. San Martín.

Zona F: Atl. Sarmiento-San Damián y Villa Rojas-Def. de San Martín.

Zona G: La Estrella-San Pedro y Punta del Médano-Atl. Matienzo.

Zona H: San Lorenzo-Los Berros y Social Astica-Racing.