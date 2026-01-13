La Vuelta a San Juan tendrá un pelotón internacional con más integrantes Se viene la gran fiesta del ciclismo sanjuanino desde el próximo 23 y apuntan a tener más de 180 ciclistas en la ruta.

En la edición 2025 fueron 17 equipos en competencia. Hoy, con tiempo aún por delante para que se cierren las incripciones, la edición 2026 de la Vuelta a San Juan ya tiene 20 escuadras confirmadas con la chance de sumar algunas más hasta el viernes 23, día en que comience todo con el Prólogo en Santa Lucía. Con un promedio de 8 ciclistas por equipo, con 20 ya confirmados están asegurados mínimo 160 pedaleros pero todo indica que ese número se agrandará conforme pasen los días previos al inicio de la competencia.

La carrera que organiza el Pedal Club Olimpia y que tiene detrás a todo el gobierno provincial, promete concretar una edición que recupere en parte algo de lo que logró cuando tuvo categoría UCI. Ahora, en una versión más nacional, la Vuelta tendrá su toque internacional con la presencia de equipos de Brasil, Bolivia y varios de Chile. Además, el conjunto de Godoy Cruz de Mendoza ya confirmó asistencia y el Team Munrray de Mar del Plata también será parte de la Vuelta.



La carrera tendrá Prólogo y nueve etapas en una semana alargada que va desde el viernes 23 de enero al domingo 1 de febrero. Con puntos salientes en la distribución de las etapas. El Prólogo será en Santa Lucía en un circuito que componen las calles Colón, Cordillera de Los Andes, San Juan y San Lorenzo. Serán casi 8kms. para presentar a todos los ciclistas.

El sábado 24 será el momento de la primera etapa con 138,500 kms de recorrido, con salida en Plaza 25 de Mayo y un tour que incluirá Capital, Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo, San Martín, Angaco, Albardón y Chimbas, para terminar en el Aldo Cantoni.

El domingo 25, el pelotón irá al Sur. Para hacer 131kms. recorriendo la villa cabecera de Media Agua, Cochagual luego y más tarde ascender hasta el mirador de Pedernal donde será el final.

El lunes 26, será Pocito el epicentro de la tercera etapa con 140 kms. aproximadamente, metidos en un circuito que componen Calle 5, Av. Joaquin Uñac, Calle 14, Calle Aberastain, Calle 11 y Chacabuco.

El martes 27, la caravana de la será para la CRI, contrarreloj individual, con una distancia de 12,500 kms. Partiendo desde la Municipalidad de Zonda para terminar en el Parador de Punta Negra, con el ascenso al paredón del dique como gran desafío.

MIRA TAMBIÉN Vuelta a San Juan 2026: abrieron las inscripciones para la Etapa Participativa



El miércoles 28, la Vuelta tendrá su quinto capìtulo en el mágico paisaje del Dique Punta Negra y el Dique de Ullum. Serán 138,700 kms. con partida en el Municipio de Rivadavia para ir por ruta 60 hasta Ullum, subiendo el primer paredón, hasta conectar con Valentín ruiz en el cenrto ullunero, luego ir por Aviadores Españoles y ascender por el caracol de Punta Negra, para luego iniciar el descenso hasta la rotonda de calle Las Moras y girar a la izquierda para empalmar Hermógenes Ruiz y desde ahí emprender el regreso a San Juan por la Ruta 60 finalizando frente al complejo Forense de Avenida Libertador en Rivadavia.

El jueves 29, la sexta etapa tendrá dirección al Sur nuevamente porque Media Agua será el epicentro de salida y llegada del parcial. Serán casi 125 kms. de competencia, saliendo desde la cabecera de Sarmiento hasta pasando por Pocito, Rawson, la Avenida Circunvalación en medio giro y luego la vuelta por Ruta 40 hasta el corazón mediaguino.

El viernes 30, la etapa Reina. El ascenso al Colorado, la máxima exigencia de todas. Con 142,500 kms de tremendo esfuerzo, partiendo de Avenida Circunvalación y San Lorenzo para luego conectar Colón, Avenida Benavides y luego, Ruta 40 hasta llegar a Talacasto y de ahí, meterse en la Ruta 436 para sortear la Quebrada de las Burras, Las Crucecitas, La Ciénaga, Hualilan y El Alto del Colorado.



Pero si algo más le faltara a la Vuelta, el sábado 31 será día de clásica porque la octava etapa tendrá como destino la Difunta Correa. Con 143kms. a fondo desde el municipio de Santa Lucía hasta llegar al complejo en Vallecito, luego el regreso y el final en la plaza departamental del Portal del Este.

Finalmente, empezando febrero, llegará el final de la Vuelta. Será el domingo 1, con el anillo de la Avenida de Circunvalación como siempre, con los 9 giros que servirán para la despedida consagratoria de un pelotón que promete una vuelta especial.

EQUIPOS CONFIRMADOS

* Selección de Chile

* Stamina (Chile)

* Plus Perfomance (Chile)

* Pio Rico (Bolivia)

* Swif Carbón (Brasil)

* Team Curico (Chile)

* Team HYF (Colombia)

* Fundación Diberboll

* Municipalidad de Chimbas

* Team Del Valle

* FX-Neumáticos

* Maní Zabala

* DM Juventud del Norte – Municipalidad de Rivadavia

* Portal de San Juan

* Fundación Emanuel Saldaño–T. Jácamo

* Municipalidad de Pocito

* SEP – San Juan

*Gremios por el Deporte

* Godoy Cruz de Mendoza

* Team Munrray de Mar del Plata