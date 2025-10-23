Lionel Messi seguirá en el Inter Miami hasta diciembre de 2028 El capitán de la Selección Argentina renovó su contrato en la franquicia de Florida, donde se presume que terminará su carrera.

El Inter Miami hizo oficial la renovación del contrato de Lionel Messi, quien continuará en la Major League Soccer (MLS). De esta forma, el capitán de la Selección Argentina extendió su vínculo en la franquicia que lo contrató a mediados de 2023 tras su paso por Paris Saint-Germain.

Según el periodista Fabrizio Romano, la Pulga se quedará en las Garzas hasta diciembre de 2028, lo que marca un indicio de que finalizará su carrera en la MLS.

“El acuerdo verbal, anunciado la semana pasada, ahora está confirmado, ya que la MLS aprobó todos los trámites formales. Messi permanecerá en el Inter Miami tres años más”, escribió el periodista en sus redes.

El club de Florida presentó la noticia con un emotivo video titulado “Está en casa”. En las imágenes, se lo ve a Messi sentado en un escritorio, firmando el nuevo contrato.

Cuando el plano se abre, la imagen muestra que ese acto simbólico transcurre en el nuevo estadio en construcción de Inter Miami, cuya inauguración está estimada para el año próximo.