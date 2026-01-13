Luchi Riveros, el goleador de Unión que no se achica y sueña con el ascenso: “Contra FADEP vamos a jugar ´a lo Unión´” Metido de lleno en las semifinales del Regional Amateur que el Azul disputará ante el conjunto mendocino, el oriundo de La Bebida sueña a lo grande. "Lo vamos a respetar por la jerarquía de su plantel, pero vamos a jugar como nosotros sabemos", expresó.

Atlético Unión de Villa Krause atraviesa días felices. Después del triunfo en el departamento San Martín y la clasificación a la semifinal de la Región Cuyo del Regional Amateur conseguida ante Atlético Peñaflor, el Azul ya puso primera pensando en el nuevo desafío. Luciano Riveros, una de las figuras que puso a Unión en esta instancia del certamen, habló con DIARIO DE CUYO y reflejó cómo espera la serie clave ante la Fundación Amigos por el Deporte (FADEP). El conjunto mendocino que ostenta un poderío económico no es algo que lo achique al delantero oriundo de La Bebida.

Con 26 goles en el Torneo Local y 7 en lo que va del Regional, el delantero de 21 años analizó su presente y el de su equipo. “Estamos muy contentos después de habernos metido en esta nueva fase, es el objetivo que nos pusimos desde inicio de año. Ahora sabemos que tenemos un rival duro pero no hay porqué temerle”, expresó Luchi.

Es que enfrente tendrá al equipo fundado por el exfutbolista Sebastián Torrico que cuenta con un plantel experimentado y que en sueldos llega a triplicar el presupuesto del Azul. Entre sus filas incluso, tienen a Gonzalo Klusener, un delantero con pasado reciente en Primera División y B Nacional y que es actualmente el goleador del torneo con 17 goles. Sabiendo de ese poderío, el delantero surgido en Sportivo Rivadavia, expresó: “Sabemos del plantel con el que cuentan y lo vamos a respetar por lo que vienen haciendo en el torneo pero nosotros vamos a jugar ´a lo Unión´. Como lo venimos haciendo, creo que ha quedado en claro en los últimos partidos cómo jugamos y todo lo que ponemos”, comentó.

El talentoso y joven delantero fue figura en los dos torneos locales que ganó Unión y también fue figura en el Regional. Reconoce que el Azul avanza pero sufriendo en varios tramos de los partidos: “Contra Desamparados en la final y contra Peñaflor tanto en la ida como en la vuelta, se nos complicó en varios pasajes del partido. Si bien ganamos hay momentos en los que sufrimos pero creo que si no se sufre no vale”, manifestó.

Este domingo, la semifinal de ida será en Villa Krause seguramente con el “Estadio 12 de Octubre” repleto, y la revancha una semana después en la vecina provincia. “Tenemos que ganar, como sea. Ellos se hacen fuerte de local por eso nosotros tenemos que hacer que ellos sufran el partido, que se sientan incómodos en nuestra cancha y sientan la localía. Sabemos que acá tenemos que sacar una buena ventaja para ir allá no tranquilos pero de otra forma”, manifestó.

La ilusión de ascenso y el ansiado retorno al Federal A, categoría de la que Unión descendió hace varios años, siempre está latente en Villa Krause y a eso, Luchi Riveros no le escapa: “Nosotros tenemos la ilusión pero hay que estar tranquilos e ir paso a paso. La gente está muy ilusionada, el domingo en la mañana mucha gente me mandó mensajes expresando su apoyo y eso te suma muchísimo porque te motiva, incluso en cancha de Peñaflor muchos hinchas también nos acompañaron. Que ellos sepan que vamos a dejar todo por esta camiseta, es un torneo duro pero el sueño y la ilusión la tenemos”, cerró el Luchi, ese delantero que a sus 21 años lleva años siendo verdugo de varios equipos y que ahora espera cargarse uno más.